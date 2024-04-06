مستبعدا رونالدو.. فان دايك يختار أصعب 3 مهاجمين واجههم

حدد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، هوية أصعب المهاجمين الذين واجههم في مسيرته، مستبعدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ويعتبر فان دايك من أفضل المدافعين في العالم، منذ انضمامه إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني عام 2018.



وبدلا من اختيار رونالدو، اختار فان ديك كلا من إيرلينج هالاند، وسيرجيو أجويرو، وأوليفييه جيرو.



وفي حديثه عبر بودكاست "ذا ريست إز فوتبول"، قال فان دايك: "أود أن أقول إن إيرلينج هالاند خصم صعب للغاية، فهو قوي جدا، ومهاجم من العصر الحديث.. إنه مباشر.. إذا أعطيته مساحة صغير فسوف يعاقبك".



وأضاف: "الأمر نفسه بالنسبة لأجويرو. لم يسجل العديد من الأهداف أمامنا، لكن منذ أن لعبت ضده عندما كنت في ساوثهامبتون، كان بإمكانه إنهاء المباراة بيساره أو يمينه، وكان عليك دائما أن تكون في أفضل حالاتك".



وتابع: "أتذكر أحد الأهداف التي سجلها ضدنا في الموسم 2018-2019، حيث جاء أمام ديان لوفرين من عرضية، وأنهى الكرة بسرعة كبيرة".



ولم يكن جيرو غزير الإنتاج خلال فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فان ديك أوضح ما جعل المهاجم الفرنسي خصما صعبا، وقال: "كان لاعبا مرتبطا في ذلك الوقت مع (إيدن) هازارد في (تشيلسي). كان هازارد دائما هو الذي يمنحه الكرة".



وأردف: "لقد سجل أيضا أهدافا جيدة ضدي. لقد شعرت دائما أنه لن يسجل، لكنه في النهاية كان يتمكن من ذلك".