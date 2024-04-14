نيوكاسل يقدم قمصانا "صوتية" لمشجعيه الصم

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مدن - قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "إن شركة "صلة" الراعية للنادي قدمت قمصانا مزودة بتكنولوجيا سمحت للمشجعين الصم بتجربة الأجواء الصاخبة بملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك بعدما عاش الصم الأجواء الجماهيرية الصاخبة في ملعب فريقهم للمرة الأولى على الإطلاق من خلال تكنولوجيا تحول ضجيج الملعب إلى إحساس باللمس، خلال المباراة التي فاز فيها على فريق توتنهام هوتسبيرز برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 33 من البريميرليغ.وارتدى المشجعون الصم أو ممن فقدوا السمع هذه القمصان الرائدة، المعروفة باسم (القمصان الصوتية) في المدرجات، حيث يقول إبراهيم محتسب، النائب الأول لرئيس شركة صلة: "من المهم جدا بالنسبة لنا كراع فخور بشراكته مع نيوكاسل يونايتد ضمان أن كل مشجع قادر على تجربة الأجواء المذهلة".ويشتهر ملعب سانت جيمس بارك بصخبه وأجوائه العاطفية. ومن خلال هذه المبادرة، "نأمل في تمكين المشجعين الصم وفاقدي السمع من الشعور بأنهم جزء من هذه المباراة".وقامت "صلة" أيضا بالتبرع برعاية قميصها والإعلانات على أرض الملعب إلى المعهد الوطني الملكي للصم الذي يدعم 12 مليون شخص أصم بالمملكة المتحدة، وهي الجمعية الخيرية الأولى لفقدان السمع تظهر على قميص بالدوري الإنجليزي الممتاز.وفي سياق متصل، أنفق تشيلسي الإنجليزي أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على رسوم الوكلاء والوسطاء خلال صفقات الانتقالات وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.وأظهرت البيانات، التي غطت الأشهر الـ12 حتى الأول من شباط (فبراير) الماضي، أن إجمالي الإنفاق على وكلاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 409.59 مليون جنيه إسترليني (510 ملايين دولار).ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بما أنفق في موسم 2022-2023 وبلغت قيمته حينها 318.2 مليون جنيه إسترليني (396 مليون دولار). وتصدر تشيلسي القائمة بعد أن دفع 75 مليونا و140 ألفا و524 جنيها إسترلينيا خلال صفقات لاعبين، من بينهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو والفرنسي كريستوفر نكونكو والبلجيكي روميو لافيا والسنغالي نيكولاس جاكسون وكول بالمر.ورغم هذه الانفاقات الطائلة، يعاني فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تذبذب في المستوى، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري المحلي، وخسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول.وكان مانشستر سيتي الأكثر إنفاقا في القائمة السابقة، لكنه تراجع إلى المركز الثاني، حيث أنفق 60.63 مليون جنيه إسترليني على رسوم الوكلاء، فيما أنفق مانشستر يونايتد 34.05 مليون جنيه إسترليني على وكلاء اللاعبين، بينما دفع ليفربول 31.50 مليون جنيه إسترليني، ووصل إنفاق آرسنال إلى 24.76 مليون جنيه إسترليني. أما لوتون تاون الذي صعد إلى البريميرليغ الموسم الماضي، فدفع أقل مبلغ بنحو مليوني جنيه إسترليني. -(وكالات)