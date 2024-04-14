الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نيوكاسل يقدم قمصانا "صوتية" لمشجعيه الصم

المشجعون الصم يعيشون تجربة الأجواء الصاخبة في ملعب سانت جيمس بارك - (من المصدر)
المشجعون الصم يعيشون تجربة الأجواء الصاخبة في ملعب سانت جيمس بارك - (من المصدر)
مدن - قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "إن شركة "صلة" الراعية للنادي قدمت قمصانا مزودة بتكنولوجيا سمحت للمشجعين الصم بتجربة الأجواء الصاخبة بملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك بعدما عاش الصم الأجواء الجماهيرية الصاخبة في ملعب فريقهم للمرة الأولى على الإطلاق من خلال تكنولوجيا تحول ضجيج الملعب إلى إحساس باللمس، خلال المباراة التي فاز فيها على فريق توتنهام هوتسبيرز برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 33 من البريميرليغ.اضافة اعلان
وارتدى المشجعون الصم أو ممن فقدوا السمع هذه القمصان الرائدة، المعروفة باسم (القمصان الصوتية) في المدرجات، حيث يقول إبراهيم محتسب، النائب الأول لرئيس شركة صلة: "من المهم جدا بالنسبة لنا كراع فخور بشراكته مع نيوكاسل يونايتد ضمان أن كل مشجع قادر على تجربة الأجواء المذهلة".
ويشتهر ملعب سانت جيمس بارك بصخبه وأجوائه العاطفية. ومن خلال هذه المبادرة، "نأمل في تمكين المشجعين الصم وفاقدي السمع من الشعور بأنهم جزء من هذه المباراة".
وقامت "صلة" أيضا بالتبرع برعاية قميصها والإعلانات على أرض الملعب إلى المعهد الوطني الملكي للصم الذي يدعم 12 مليون شخص أصم بالمملكة المتحدة، وهي الجمعية الخيرية الأولى لفقدان السمع تظهر على قميص بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي سياق متصل، أنفق تشيلسي الإنجليزي أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على رسوم الوكلاء والوسطاء خلال صفقات الانتقالات وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وأظهرت البيانات، التي غطت الأشهر الـ12 حتى الأول من شباط (فبراير) الماضي، أن إجمالي الإنفاق على وكلاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 409.59 مليون جنيه إسترليني (510 ملايين دولار).
ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بما أنفق في موسم 2022-2023 وبلغت قيمته حينها 318.2 مليون جنيه إسترليني (396 مليون دولار). وتصدر تشيلسي القائمة بعد أن دفع 75 مليونا و140 ألفا و524 جنيها إسترلينيا خلال صفقات لاعبين، من بينهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو والفرنسي كريستوفر نكونكو والبلجيكي روميو لافيا والسنغالي نيكولاس جاكسون وكول بالمر. 
ورغم هذه الانفاقات الطائلة، يعاني فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تذبذب في المستوى، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري المحلي، وخسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول.
وكان مانشستر سيتي الأكثر إنفاقا في القائمة السابقة، لكنه تراجع إلى المركز الثاني، حيث أنفق 60.63 مليون جنيه إسترليني على رسوم الوكلاء، فيما أنفق مانشستر يونايتد 34.05 مليون جنيه إسترليني على وكلاء اللاعبين، بينما دفع ليفربول 31.50 مليون جنيه إسترليني، ووصل إنفاق آرسنال إلى 24.76 مليون جنيه إسترليني. أما لوتون تاون الذي صعد إلى البريميرليغ الموسم الماضي، فدفع أقل مبلغ بنحو مليوني جنيه إسترليني. -(وكالات) 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فرحة لاعبي الأهلي بتسجيل أحد الأهداف في مباراة سابقة - (من المصدر)

الأهلي يتسلح بالتاريخ في مواجهة القمة "المؤجلة" أمام الزمالك

منذ 28 دقيقة
فرحة تشواميني بتسجيله هدف الفوز لفريق ريال مدريد - (من المصدر)

تشافي يرد على تصريحات أنشيلوتي حول اقتراب الريال من حسم اللقب

منذ 29 دقيقة
ريكاردو كاكا وكارول سيليكو

"كان زوجا مثاليا".. زوجة كاكا تعلن سبب انفصالها عنه

منذ9 ساعة
دي بروين

اتحاد جدة يطلب نجم مانشستر سيتي

منذ10 ساعة
Unلاعبو باير ليفركوزن يحتفلون مع جماهيرهم بالفوز الأوروبي الأخير على وست هام يونايتد الإنجليزي - (من المصدر) titled-1

ليفركوزن يستقبل بريمن بحثا عن تتويج تاريخي بـ"درع البوندسليغا"

13 نيسان 2024
661856a13c589

إنفانتينو يدعو إلى مكافحة العنصرية في كرة القدم

13 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |منذ 9 دقيقة
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |منذ 10 دقيقة
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول
 
 