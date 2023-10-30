هالاند في صدارة هدافي الدوري الانكليزي وصلاح وسون يلاحقاه

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بينما يتساوى صلاح مع مهاجم توتنهام هوتسبير الكوري هيونغ مين سون الذي يأتي ثالثا برصيد 8 اهداف.علماً ان صلاح بات ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في جميع المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد كل من هاري تشامبرز الذى حققه عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.