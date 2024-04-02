الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل ندم بايرن ميونخ على إقالة ناغلسمان؟

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الألماني يوليان ناغلسمان

فجأة، بات اسم الألماني يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، في مقدمة المرشحين للعودة إلى قيادة فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم الـ11 الماضية، في الموسم القادم، حسبما أفادت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية.

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وكشفت المجلة -في تقرير لها اليوم الثلاثاء- أن قادة البافاري "يناقشون بقوة" عودة ناغلسمان، الذي أطاحت به القيادة السابقة للنادي قبل 12 شهرا بعد أقل من موسمين على توليه العارضة الفنية للفريق.

 
ورغم ذلك، ذكرت "كيكر" أن الآراء تبدو "متباعدة" حول ما إذا كان ناغلسمان هو الشخص المناسب لتولي المسؤولية خلفا لمدرب الفريق الحالي توماس توخيل، الذي حل محل ناغلسمان أواخر مارس/آذار 2023.


وسيرحل توخيل عن النادي هذا الصيف، رغم أن عقده يمتد لعام آخر.


وينتهي عقد ناغلسمان مدربا لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) هذا العام، وقال إنه يمكن أن يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب "الماكينات"، وكذلك ربما يعود لتدريب الأندية مرة أخرى.


وصرح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني حاليا، بأنه لن يرحل عن النادي بعدما ذكرت تقارير إخبارية أنه المرشح الأوفر حظا لقيادة بايرن.


وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن، السبت الماضي إنه لم تكن هناك محادثات مباشرة مع ألونسو، مشيرة إلى أن إدارة النادي الآن "تعمل في اتجاه آخر".


وردا على سؤال بشأن ناغلسمان، كشف إيبرل "أعلم أن الجمهور بأكمله مهتم بهذا الأمر وأن الجميع يريد المشاركة في الأفكار التي لدينا".

ويبدو مدرب منتخب النمسا رالف رانجنيك، الذي كان تولى قيادة ناديي شالكة ولايبزيغ الألمانيين ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من بين المرشحين الآخرين لتدريب بايرن، وكذلك روبرتو دي زيربي المدير الفني الحالي لفريق برايتون الإنجليزي.


وألمحت كيكر إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، لم يكن في حسابات رؤساء بايرن في ظل عدم تحدثه اللغة الألمانية.

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