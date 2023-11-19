الفحيص والأرثوذكسي يبدآن سلسلة نهائي "سلة الناشئات" اليوم

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – يسعى فريقا الفحيص والأرثوذكسي إلى وضع أولى خطواتهما الصحيحة نحو التتويج بلقب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، في سلسلة الدور النهائي، التي ستبث مبارياتها عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".ويعول مدرب الفحيص يوسف أبو بكر، على خبرات الشقيقتين زينة وحور قراعين، ولين دعاس ونتالي الربضي وزين مخامرة، لوضع أولى الخطوات الصحيحة في طريق المحافظة على اللقب، فيما يأمل مدرب الأرثوذكسي يوسف الفقس، بأن تكون لاعباته سلمى نجار وتالا السعودي وتيا بوري ومايا ليوس وجود عنبتاوي في يومهن، لتشكيل الضغط على لاعبات الفحيص والتقدم خطوة نحو الأمام.ويشهد اليوم ذاته، إقامة أولى مباريات سلسلة تحديد المركز الثالث، والتي يتنافس فيها فريقا نجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص على "الميدالية البرونزية"، عندما يلتقيان عند الساعة الخامسة مساء في الصالة نفسها.ويراهن مدرب نجوم الفحيص عبدالله جرارعة، على حيوية لمار دقاق وتالا نابلسي ومريم القضاة وألما حداد وسلمى حجازي، فيما يعول مدرب نجوم الأرثوذكسي نعيم أبو صاع، على قدرات سلمى عزام وتالا مسعد وسلمى نحاس وهلا مارجي وميرال.وبلغ الأرثوذكسي المشهد الختامي بفوزه على فريق نجوم الفحيص (84-44) و(53-46)، فيما تغلب فريق الفحيص على فريق نجوم الأرثوذكسي (127-41) و (92-28)، لينتقل فريقا الفحيص والأرثوذكسي للمنافسة على اللقب في سلسلة طويلة يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يلعب فريقا نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.وتقام الجولة الثانية من السلسلتين يوم الأربعاء في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي فريقا نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، فيما يلتقي فريقا الأرثوذكسي والفحيص عند الساعة السابعة مساء.