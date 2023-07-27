الجمعة 28 تموز 2023
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اختبار ودي لمنتخب السلة أمام "الملاحين" في كأس البرتغال الدولية

المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص يتحدث للاعبين في مباراة سابقة أمام ليتوانيا - (من المصدر)
المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص يتحدث للاعبين في مباراة سابقة أمام ليتوانيا - (من المصدر)
 يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في بطولة كأس البرتغال الدولية الودية، بمواجهة منتخب “البلد المضيف” البرتغال عند الساعة 9:30 من مساء اليوم في صالة مدينة “فيانا دو كاستيلو” البرتغالية، وذلك ضمن إطار تحضيرات “صقور الأردن” لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023 بكرة السلة، والتي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة” في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
ووفقا لمدير المنتخبات الوطنية، محمد الدباس، الذي أفضى بالخبر، فإن البطولة انطلقت أمس بمواجهة المنتخب البرتغالي الملقب “بالملاحين” ونظيره ساحل العاج بعد إجراء تعديلات على المواعيد، على أن تسبق مباراة “صقور الأردن” اليوم، إقامة مواجهة تجمع بين منتخبي جمهورية التشيك وساحل العاج عند الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أن الاجتماع التنسيقي لمباراة المنتخب الوطني والبرتغال، أسفر عن ارتداء “الصقور” للزي الأسود مقابل ارتداء صاحب الأرض والجمهور الزي الأبيض.
ويلتقي “صقور الأردن” بالزي الأبيض، نظيره منتخب ساحل العاج بالقميص البرتقالي والسروال الأخضر عند الساعة 9:30 من مساء يوم غد، ويسبقها مواجهة المنتخبين البرتغالي وجمهورية التشيك، على أن يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدورة الرباعية يوم بعد غد، بمواجهة منتخب جمهورية التشيك بقميصه الأزرق عند الساعة السابعة مساء، فيما سيخوض “الصقور” اللقاء بالزي الأبيض.
وسيقوم اتحاد كرة السلة، بنقل مباريات البطولة عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان والإسباني اغناسيو والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: المجنس الأميركي رونداي هوليس جيفرسون وأحمد الدويري وزيد عباس وسامي بزيع وأمين أبو حواس وفريدي إبراهيم وأحمد حمارشة وفادي قرمش وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وأمير عيد وهاشم عباس.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيفتتح مشواره في كأس العالم بالعاصمة “مانيلا” يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل، بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.
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