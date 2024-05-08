الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأسبوع التاسع عشر من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق غدا

دوري المحترفين
ملصق دوري المحترفين
عمان - الغد- تنطلق يوم غد الخميس منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الأردني للمحترفين.
ويلتقي السلط مع شباب العقبة عند السادسة مساء الخميس على ملعب السلط، وبذات التوقيت يواجه شباب الأردن نظيره الأهلي على ملعب البترا، فيما يستقبل الحسين ضيفه الجليل عند الـ 8:45 مساء على ستاد الحسن.اضافة اعلان
ويحل الوحدات ضيفا على الرمثا عند السادسة مساء الجمعة على ستاد الحسن، ويلتقي سحاب مع معان بنفس الوقت على ملعب البترا، فيما تختتم مواجهات الجولة بلقاء الفيصلي ومغير السرحان عند الـ 8:45 مساء على ستاد عمان.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 50 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 45، يليه الوحدات 38، ثم الرمثا 28، شباب العقبة 25، معان 20، السلط 19، مغير السرحان 18، شباب الأردن 16، سحاب 15، الأهلي 14، الجليل 12.
وتتولى قناة الاتحاد على يوتيوب (اضغط هنا)، البث المباشر للمباريات.
الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع التاسع عشر:
مباراة السلط وشباب العقبة
الحكام: أدهم مخادمة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، وخالد أبو زيد رابعا.
مباراة شباب الأردن والأهلي
الحكام: أحمد فيصل، الحكام المساعدين حمزة سعادة، محمد محرم، وإسراء مبيضين رابعا.
مباراة الحسين والجليل
الحكام: محمد عرفة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، أحمد الحتو، وأسامة حسن رابعا.
مباراة الرمثا والوحدات
الحكام: محمود السوالمة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، هادي أدهم، ومحمد بدارنة رابعا.
مباراة سحاب ومعان
الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، عمرو عجاج، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الفيصلي ومغير السرحان
الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، معتز الفراية، وصدام عقيل رابعا.
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