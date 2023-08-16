"المصارعة" يثمن دعم الأمير فيصل.. وإشادة دولية بتنظيم بطولة العالم

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

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عمان- ثمن رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة، دعم سمو الأمير فيصل بن الحسين للعبة، ما أسهم في نجاح الأردن في استضافة حدث عالمي ممثلا ببطولة العالم المقامة حاليا في عمان.وقد العواملة درعا تذكارية لسمو الأمير فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية، تقديرا لدعم سموه الكبير لرياضة المصارعة وإنجاح استضافة المملكة لبطولة آسيا مؤخرا، والتي مهدت الطريق لإنجاح استضافة بطولة العالم تحت 20 عاما.وحظيت بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، التي تجري منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب “المدينة الرياضية”، بإشادة دولية كبيرة، وذلك عقب النجاح الكبير للأردن في الاستضافة.وقال مدير البطولة ونائب رئيس اتحاد المصارعة م.عبدالله قطيشات، إن الأردن نجح بتسجيل لعبة المصارعة على الخريطة العالمية، مشيرا إلى أن “قرار استضافة بطولة العالم خلال فترة قصيرة شكل أكبر التحديات التي واجهت اتحاد اللعبة، لكن أسرتنا وبمساندة مؤسسات المجتمع المدني، كانوا على الوعد وقدموا كل ما يلزم لضمان إنجاح البطولة”.وتقدم قطيشات بالشكر لكل الكوادر العاملة في البطولة، الذين يعملون على مدار 24 ساعة متواصلة بالتناوب، لضمان سير البطولة كما يجب، مما أسهم بعكس سمعة طيبة عن البطولة من خلال الوفود المشاركة كافة.وأجمع العديد من المسؤولين الحاضرين للبطولة، على فخرهم بأن تكون البطولة بالمستوى الذي ظهرت عليه من تحضيرات قبل البطولة ومستمرة حتى الآن، وذلك خلال أيام المنافسات التي تقام ضمن تعليمات وقوانين الاتحاد الدولي للمصارعة.وسلط الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للمصارعة، عبر منصاته المختلفة على السوشيال ميديا، الضوء على أهمية أن تقام البطولة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في الأردن للمرة الأولى، بعدما كان مقررا أن تقام في بولندا، قبل سحب الاستضافة منها لأسباب خاصة.ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لالوفيتش الذي حضر حفل افتتاح البطولة: “الأردن قادر على تقديم نسخة استثنائية من البطولة”، مشيرا إلى أن نجاح البطولة الآسيوية التي استضافها اتحاد المصارعة خلال الشهر الماضي كان مؤشرا على نجاح الأردن في تنظيم البطولات القارية والدولية.وأضاف “أمامنا مشوار من العمل لتطوير لعبة المصارعة في الأردن بكل أركانها، سواء اللاعبين أو المدربين أو الحكام، وتبدو الفرصة قوية للوصول الى العالمية، خاصة وأن اتحاد اللعبة يعمل بجدية لتطوير اللعبة”.كما أفرد الاتحاد العربي للمصارعة على “فيسبوك”، مساحات عبر منصاته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلالها عن نجاح الأردن في استضافة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، خلال فترة وجيزة، كما تنقل الصفحات أخبارا رسمية ومقاطع مصورة من البطولة بشكل يومي لكل ما يحدث داخل أروقة البطولة.وشهد افتتاح البطولة حضورا إعلاميا مميزا لعدد كبير من القنوات العالمية والعربية والمحلية، والتي تابعت الحدث منذ اليوم الأول؛ حيث حرصت القنوات الإعلامية على إجراء العديد من المقابلات الصحفية مع المسؤولين والقيادات الرياضية للعبة المصارعة، وذلك على هامش البطولة وحفل الافتتاح الذي وصفه الإعلام العالمي ببساطته، لكونه جاء معبرا ويعكس الثقافة الأردنية من خلال ما قدمته الفرق الفلكلورية خلال الحفل.النتائج الفنيةوبدأت منافسات المصارعة للسيدات؛ حيث ستلعب صباح اليوم اللاعبة الأردنية نورا الطيبين في ظهور تاريخي للمرة الأولى لمصارعة السيدات الأردنية في بطولة العالم.وفي سياق متصل، اختتمت منافسات المصارعة الحرة بتتوج الياباني يوتو نسيوتي بذهبية وزن تحت 57 كغم، وحصل الأميركي لوك جوزيف على الميدالية الفضية وتقلد الأرميني إيديك هاروتيونيان والأوزبكي نوديربك جومانازاروف الميدالية البرونزية.وضمن منافسات وزن تحت 65 كغم، أحرز الإيراني محمد رضا الميدالية الذهبية، وظفر الأميركي جيسي مينديز بالميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الروسي دالغات عبد القادروف والتركي عبد الله طوبراك.وأحرز الأميركي ميير شابيرو الميدالية الذهبية لوزن تحت 70 كغم، ونال الإيراني علي عباس الميدالية الفضية، فيما توج التركي إبراهيم ميثان يبراك والروسي ماغوميد بيتوكاييف بالميدالية البرونزية.وحقق الروسي إبراهيم قدييف ذهبية وزن تحت 79 كغم، ونال الهندي ساجار جاجلان الميدالية الفضية، وتقلد الأميركي ماثيو سينجليتون والأذري علي توكاييف الميدالية البرونزية.وتصدرت الولايات المتحدة جدول ترتيب المنتخبات المشاركة مع ختام اليوم الثاني من منافسات المصارعة الحرة بجمعها 95 نقطة، تلتها إيران ثانية برصيد 80 نقطة والهند ثالثة برصيد 45 نقطة.