"الملاكمة" يوضح سبب تواضع مكافأة أبو جاجة

مهند جويلس

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أوضح الناطق الإعلامي لاتحاد الملاكمة طه محجوب، أن المكافأة التي حصل عليها نجم المنتخب الوطني محمد أبو جاجة بعد حصوله على الميدالية البرونزية لبطولة العالم، ما هي إلا مكافأة رمزية من الاتحاد تجاه اللاعب الذي حقق أول ميدالية أردنية عبر التاريخ بهذه البطولة.وكشف محجوب في معرض رده على استفسارات "الغد"، عن أن المبلغ الذي قدمه الاتحاد لأبو جاجة والذي يقدر بـ 710 دنانير أردنية، دعم بسيط للاعب، مشيرا إلى أن الجائزة الرئيسية يجب أن تقدم من اللجنة الأولمبية، دون أن يقدم أي معلومات إضافية حول هذا الأمر، علما بأن اللاعب وبحسب معلومات مؤكدة لم يتلق أي دعم مادي حتى اللحظة سوى المبلغ المذكور وبعد 3 أشهر تقريبا من الإنجاز.وكان أبو جاجة (25 عاما) قد حقق المركز الثالث في بطولة العالم بأوزبكستان خلال شهر أيار (مايو) الماضي، حيث تغلب في البطولة على كل من الكزخي تالغات سيرمبيتوف، جوني من دولي فيجي والبلغاري سيميونوف، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي على يد الكوبي ألفاريز إريلاند.وكشف مقربون لأبو جاجة لـ "الغد"، عن استغراب اللاعب من قيمة الجائزة رغم ضخامة الحدث، مع عدم نية لدى اللجنة الأولمبية لمنحه مكأفاة الفترة المقبلة، وذكروا أن اللاعب يركز حاليا في تدريبات المنتخب الوطني بالمغرب من أجل تحقيق إنجاز جديد له وللمنتخب في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين منتصف الشهر المقبل.كما استنكر عدد من المدربين واللاعبين القدامى في رياضة "الفن النبيل"، ما قام به الاتحاد تجاه أفضل لاعبي الملاكمة العرب وآسيا والعالم حاليا، مشيرين في حديثهم بأن تواضع الدعم المالي من الاتحاد، لا يشجع اللاعبين القادمين على تحقيق أي إنجاز مستقبلي للمنتخب الوطني ولأنفسهم.ويعد أبو جاجة أحد أفضل لاعبي الملاكمة عبر تاريخ المنتخبات الوطنية، حيث حقق إنجازات عالمية وقارية وعربية خلال فترة قصيرة، بدأها بالميدالية الذهبية ببطولة آسيا أواخر العام الماضي في عمان، وحصوله في البطولة نفسها على جائزة أفضل لاعب في البطولة، مرورا بثالث العالم في طشقند، وختاما بالميدالية الذهبية خلال دورة الألعاب العربية الشهر الماضي في الجزائر.