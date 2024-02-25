ختام أنيق للنسخة الأولى من فعاليات بطولة "سبورتولجي" الدولية

الدوحة- الغد- أسدل الستار أمس عن فعاليات النسخة الأولى من بطولة " سبورتولجي الدولية"، والتي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة بالتعاون مع أكاديمية قطر الوكرة، وسط مشاركة قياسية لـ 27 فريقا يمثلون 15 مدرسة وأكاديمية وناد.





وحظيت البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث قام السفير الأردني في دولة قطر زيد اللوزي بزيارة الوفود الأردنية المشاركة والإطمئنان على أداء الفرق.

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واعتلت فرق؛ أكاديمية قطر الوكرة والمشرق الدولية والأكاديمية الدولية والبكالوريا والإنجليزية وأكاديمية عمان، منصات التتويج لتقلد الميداليات الملونة ورفع الكؤوس، مما أضفى مزيدا من النجاح على البطولة.



وأبرزت مديرة المدرسة بدريه إيتاني في كلمة ترحيبية ألقتها للوفود المشاركة، أهمية الرياضة في صقل شخصية الطالب الرياضي، فيما أعرب مدير البطولة سامر طه عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من البطولة، بعد التفاعل الكبير من المدارس المشاركة في أجواء طغت عليها الروح الرياضية، مؤكدا: "نجاح النسخة الأولى سيحفز الشركة على تنظيم المزيد من البطولات في المستقبل".



من جانبه، عبر "مضيف البطولة" طارق خريسات عن رضاه حول آلية التنظيم والتفاعل الإيجابي الذي شهدته البطولة من المشاركين، مشيرا أن الروح الرياضية والتنافس الشريف كانا العنوان الأبرز بين لاعبي الفرق المشاركة.



وشهدت فعاليات البطولة منافسة محتدمة بين طلاب الفرق المشاركة في رياضيتي كرة القدم وكرة الطائرة، كما قدم طلاب وطالبات أكاديمية قطر الوكرة فقرات مذهلة ألهبت حماس الحاضرين.

































