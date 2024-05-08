تعيين أسماء حكام مباريات الأسبوع التاسع عشر بدوري المحترفين

أعلنت دائرة الحكام، أسماء الطواقم التحكيمية التي تتولى إدارة مباريات الأسبوع التاسع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

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وتنطلق منافسات الجولة التاسعة عشر يوم غد الخميس، وتختتم الجمعة.

ويدير مباراة السلط وشباب العقبة الحكام: أدهم مخادمة، الحكام المساعدون عمرو عجاج، مراد الذيبة، وخالد أبو زيد رابعا، ومباراة شباب الأردن والأهلي يديرها الحكام: أحمد فيصل، الحكام المساعدون حمزة سعادة، محمد محرم، وإسراء مبيضين رابعا.



ومباراة الحسين والجليل يديرها الحكام: محمد عرفة، الحكام المساعدون أحمد مؤنس، أحمد الحتو، وأسامة حسن رابعا، ومباراة الرمثا والوحدات الحكام: محمود السوالمة، الحكام المساعدون أحمد سمارة، هادي أدهم، ومحمد بدارنة رابعا.



فيما يدير مباراة سحاب ومعان الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدون أحمد مؤنس، عمرو عجاج، وإبراهيم سمارة رابعا، ومباراة الفيصلي ومغير السرحان

يديرها الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدون أيمن عبيدات، معتز الفراية، وصدام عقيل رابعا.