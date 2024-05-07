29 متسابقا في رالي الاردن ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات

ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر "هلا" و "بليس أف أم".
وتشهد نسخة رالي الأردن هذا العام مشاركة مميزة من أبرز السائقين، وتشتد المنافسة في الرالي ضمن بطولة "RALLY2" التي يشارك فيها البطل الإقليمي القطري ناصر العطية الأيطالي جوفاني بيرناكي، على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" ويطارد العطية تحقيق الفوز بلقب رالي الأردن للمرة الـ 16 ، وعبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود(الأردن) على متن سيارة شكودا فابيا آر 5، الذي يطمح إلى جانب ملاحه الحمود لتحقيق لقب رالي الأردن للمرة الثانية، وعبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال كلارك (بريطانيا) على متن سيارة على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي"، وخالد السويدي (قطر) وملاحه روس ديفيد وايتوك (بريطانيا)، على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" ، ودينيس كروتوف (قيرغستان) وملاحه يوري كوليكوف (قبرص) على متن سيارة سكودا فابيا، وبدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا فابيا، وناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) على متن سيارة فورد فيستا.
ويشارك في بطولة "MERC2" 9 سائقين هم : عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وأمير ناصيف (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن سيارة ايفو 10، وحمادة عودة (فلسطين) وملاحه يزن جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 10، وحسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن سيارة ايفو 10، وفادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وأحمد خالد (لبنان) وملاحه موسى جهريان (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وزكريا العامري (سلطنة عُمان) وملاحه محمد المزروعي (سلطنة عُمان) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وإيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9.
وفي بطولة "RALLY 5" يشارك شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو.
كما يشارك في بطولة المجموعة "A" 5 متسابقين هم : من سلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ايفو 6، وفيصل القماز (الأردن) وملاحه أنس أبو السعيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 7، وعاصم عارف (الأردن) وملاحه أحمد جانخوت (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وبدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن متن سيارة سوبارو امبريزا.
وفي بطولة "M2" يشارك 6 متسابقين هم: هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه ماهر الفقهاء(الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس، والحسن الخطيب (الأردن) وملاحه حمدان العواملة (الأردن) على متن سيارة تويوتا اف جي، وعدنان تايه (فلسطين) وملاحه خالد تايه (فلسطين) على متن سيارة ميتسوبيشي باجيرو، وحسان الكايد (فلسطين) وملاحه أمير عصيبي (فلسطين) على متن سيارة بي ام دبليو باغي، وجمعة فريوان (فلسطين) على متن سيارة نيسان نافارا ، ومحمد الجبارين (فلسطين) وملاحه يوسف مليحات (فلسطين) على متن سيارة هيونداي باغي.