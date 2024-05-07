الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

29 متسابقا في رالي الاردن ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات

العماني عبد الله الرواحي
المتسابق العُماني عبد الله الرواحي
عمان - الغد-  أعلنت اللجنة المنظمة لرالي الأردن (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات فيا - ميرك 2024) اليوم عن مشاركة 29 ‏ سائقا وملاحا عالميا وعربيا ومحليا، من 8 دول في الرالي الذي يقام بالفترة من 16 – 18 أيار (مايو) الحالي، وتبلغ مراحله 15 مراحل خاصة مسافتها ‏الإجمالية 223.96 كم، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 532.39 كم، ويدير الرالي لؤي مرعي ونائب مدير الرالي خالد زكريا.اضافة اعلان
‏ ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر "هلا" و "بليس أف أم".‏
وتشهد نسخة رالي الأردن هذا العام مشاركة مميزة من أبرز السائقين، وتشتد المنافسة في الرالي ضمن بطولة  "‏RALLY2‎‏" التي ‏يشارك فيها  البطل الإقليمي القطري ناصر العطية الأيطالي جوفاني بيرناكي، على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" ويطارد العطية ‏تحقيق الفوز بلقب رالي الأردن للمرة الـ 16 ، وعبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود(الأردن) على متن سيارة شكودا ‏فابيا‎ ‎آر 5، الذي يطمح إلى جانب ملاحه الحمود لتحقيق لقب رالي الأردن للمرة الثانية، وعبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك (بريطانيا) على متن سيارة على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي"، وخالد السويدي (قطر) وملاحه روس ديفيد وايتوك ‏‏(بريطانيا)، على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" ، ودينيس كروتوف (قيرغستان) وملاحه يوري كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة سكودا فابيا، وبدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا فابيا، وناصر خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد شهاب (لبنان) على متن سيارة فورد فيستا.‏
ويشارك في بطولة "‏MERC2‎‏" 9 سائقين هم : عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، ‏وأمير ناصيف (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو 9،  وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن سيارة ايفو 10، وحمادة عودة ‏‏(فلسطين) وملاحه يزن جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 10، وحسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 10، وفادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وأحمد خالد (لبنان) وملاحه موسى ‏جهريان (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وزكريا العامري (سلطنة عُمان) وملاحه محمد المزروعي (سلطنة عُمان) على متن سيارة ‏سوبارو امبريزا، وإيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9.‏
وفي بطولة "‏RALLY 5‎‏" يشارك شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو.‏
كما يشارك في بطولة المجموعة "‏A‏"‏‎ ‎‏ 5 متسابقين هم : من سلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏6، وفيصل القماز (الأردن) وملاحه أنس أبو السعيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 7، وعاصم عارف (الأردن) وملاحه أحمد ‏جانخوت (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا، وبدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن متن سيارة سوبارو امبريزا.‏
وفي بطولة "‏M2‎‏" يشارك 6 متسابقين هم: هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه ماهر الفقهاء(الأردن)  على متن سيارة بلاك إيرس، ‏والحسن الخطيب (الأردن) وملاحه حمدان العواملة (الأردن) على متن سيارة تويوتا اف جي، وعدنان تايه (فلسطين) وملاحه خالد ‏تايه  (فلسطين) على متن سيارة ميتسوبيشي باجيرو، وحسان الكايد (فلسطين) وملاحه أمير عصيبي (فلسطين) على متن سيارة بي ام ‏دبليو باغي، وجمعة فريوان (فلسطين) على متن سيارة نيسان نافارا ، ومحمد الجبارين (فلسطين) وملاحه يوسف مليحات (فلسطين) ‏على متن سيارة هيونداي باغي.
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