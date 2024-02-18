دائرة الحكام تقول كلمتها في ركلتي جزاء الحسين أمام الوحدات

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وعرض المراقب الدولي والحكم السابق إسماعيل الحافي عبر برنامج "القرار" الذي يبث على صفحة اتحاد الكرة على "يوتيوب"، جميع الحالات الجدلية خلال اللقاء، وأكد صحة قرارات الحكم بشأن ركلتي الجزاء.وكان الحكم الدولي أدهم مخادمة قد احتسب ركلتي جزاء لفريق الحسين في الوقت بدل الضائع من المباراة، حيث أهدر اللاعب عبد الجليل أجاغون الركلة الأولى، فيما نجح زميله فيرنانديو ناثان بتسجيل الركلة الثانية، ليتقدم فريقه بالنتيجة 2-1.كما تطرق الحافي لحالة هدف الوحدات الوحيد في اللقاء، وأشار إلى أن الخطأ الذي تسبب بتسجيل الهدف لاحقا عبر محمد عبد المطلب "بوغبا" كان غير صحيح، إثر تدافع طبيعي بين لاعب الحسين مصطفى كمال ولاعب الوحدات صالح راتب.