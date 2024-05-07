الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

11 دولة تؤكد مشاركتها في البطولة العربية للمصارعة

البطولة العربية للمصارعة
البطولة العربية للمصارعة
عمان – أكدت إحدى عشرة دولة مشاركتها في فعاليات البطولة العربية للمصارعة، التي يستضيفها الأردن في صالة قصر الرياضة "المدينة الرياضية"، بالفترة من 22 إلى 25 أيار (مايو) الحالي، وسط مشاركة تاريخية متوقعة لنحو 200 لاعب ولاعبة.اضافة اعلان
وأنهى اتحاد المصارعة تحضيراته لاستضافة فعاليات البطولة العربية للمصارعة (حرة، رومانية، سيدات)، التي تحظى بمشاركة دول: الأردن "البلد المنظم"، السعودية، الإمارات العراق، سورية، مصر، فلسطين، الجزائر، تونس، المغرب، قطر.
وقرر اتحاد المصارعة بالتنسيق مع الاتحاد العربي، تمديد فترة التسجيل للبطولة العربية لمدة 5 أيام إضافية، لتغلق يوم السبت المقبل، وذلك لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الدول واللاعبين للمشاركة في الحدث العربي.
وقال رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة: "تشكل البطولة العربية فرصة تحضير جيدة للاعبي منتخبنا الوطني، تأهبا لخوض الاستحقاقين الآسيوي والعالمي، واستجبنا لرغبة الاتحاد العربي في استضافة البطولة، رغم أنها كانت مبرمجة سابقا لتقام في ضيافة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية".
وأضاف: "نتوقع تحقيق استفادة فنية للاعبينا المشاركين في البطولة العربية والبالغ عددهم 47 لاعبا ولاعبة، كما سيكون هناك بروتوكولات تعاون منتظرة مع الدول الشقيقة المشاركة، لتعزيز سبل التعاون وبحث إقامة المعسكرات المشتركة".
وثمن العواملة، التعاون الكبير الذي قدمه رئيس اتحاد كرة اليد د.تيسير المنسي ونائب رئيسة اتحاد كرة الطائرة العميد المتقاعد جهاد قطيشات، في تنسيق فعاليات البطولات المرتقبة للاتحادات الثلاثة، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بين الاتحادات بحضور مدير اتحاد المصارعة عبدالعزيز طمليه، منعا للتضارب في المواعيد واعتماد الجدول الزمني للاستضافات الخارجية، التي ستقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب خلال الصيف الحالي.
من جانبه، أكد د.مظفر العبداللات، أمين سر اتحاد المصارعة، جاهزية الأردن لاستضافة البطولة العربية، التي يعود لاستقبالها بعد 11 عاما من الغياب وتحديدا منذ استضافة بطولة الشباب العام 2013، في صالة الأرينا.
واستطرد: "تم حجز الفنادق للدول المشاركة كافة، وأنهينا ترتيبات استقبال الوفود، كما تم الكشف على صالة قصر الرياضية، التي ستحتضن فعاليات البطولة العربية من قبل العواملة، وهي جاهزة الآن بنسبة كبيرة لاستقبال الحدث العربي بعد الانتهاء من إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الجوانب اللوجستية وصيانة المرافق، لإخراج الحدث بأبهى صورة ممكنة". 
واستقر اتحاد المصارعة، على 47 لاعبا ولاعبة، لتمثيله في البطولة العربية، وذلك بناء على تصفية أقيمت للاعبين، راعت أداءهم ونتائجهم المتحققة في البطولات والمعسكرات السابقة، ونتائجهم في جولات بطولة دوري المصارعة المحلي والتصفية الأخيرة، التي حظيت بإشراف رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة وأمين السر د. مظفر العبداللات، وبحضور الأجهزة التدريبية.
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