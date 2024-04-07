إعــــــلان صادر عن شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م

يعلن مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م عن انعقاد إجتمـاع الهيئـة العامـة العادي في تمام السَّاعة الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق 28/4/2024 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماعين حسب ما هو منشور على الموقع الإلكتروني للشركة وحسب الدعوات التي تم ارسالها للسادة المساهمين في الشركة.

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يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماعين المذكورين في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني التالي للشركةwww.siniorafood.com والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]



يجب أن ترسل التوكيلات على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.



رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد