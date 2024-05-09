هل أنت خبير تكنولوجيا معلومات؟.. أنت مدعو للتوظيف في الإمارات

عمّان- الغد - دعت مجموعة الإمارات خبراء تكنولوجيا المعلومات في الأردن، الراغبين في تعزيز مسيرتهم المهنية إلى الانضمام للعمل في مقرها الرئيسي بدبي، والتي تضم طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، ودناتا الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، وستبدأ المجموعة حملة التوظيف في عمّان للمدعوين فقط من المتخصصين في التكنولوجيا يوم 11 مايو (أيار) 2024، للتسجيل وتلقي الدعوة، يرجى الضغط هنا.



وتتطلع مجموعة الإمارات إلى توظيف أكثر من 200 خبيراً في تكنولوجيا المعلومات في الأشهر المقبلة لتولي مجموعة من الأدوار في هندسة البرمجيات وهندسة البرمجيات التقنية، DevOps، السحابة الهجينة، التسليم السريع، إدارة المنتجات التقنية، مقر العمل الرقمي، علاوة على الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، والابتكار وإدارة الخدمات.



وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "تحظى دبي بمكانة فريدة ضمن أفضل 10 مدن في العالم التي يطمح خبراء تكنولوجيا المعلومات للعمل فيها وقيادة المبادرات وتطوير التطبيقات المستقبلية. وانطلاقاً من مكانتنا كناقلة عالمية رئيسية، فإننا نسعى للتحسين المستمر للمنتجات وتعزيز الكفاءة عبر مختلف علمياتنا، حيث نستثمر في المستقبل للاستفادة من التطور التكنولوجي وصقل مهارات موظفينا، كما نحرص على استقطاب المواهب لفريق مواردنا البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ نعمل على مجموعة متميزة من مشاريع التكنولوجيا والابتكار، والتي سيشكل بعضها أوجه العديد من عملياتنا وأنشطتنا اليومية، ولدينا ثقة بأن هذه المشاريع سترسي حجر الأساس لنوعية الوظائف التي يطمح لها خبراء تكنولوجيا المعلومات".



المشاريع



يعمل فريق تكنولوجيا المعلومات في المجموعة على مشاريع متطورة بأحدث الأدوات والتقنيات عبر B2CوB2B، ويدعم وظائف وعمليات لأكثر من 40 علامة تجارية وشركة في دبي والعالم.



ويتولى الفريق تصميم البرامج والأنظمة وبنائها وصيانتها والتي تقدم مساهمات حقيقية للمساعدة في إدارة العمليات وزيادة الإيرادات وتبسيط التكاليف ورفع كفاءة الأعمال والأفراد وتمكين المشاركة الداخلية. ومن ضمن المشاريع الأخيرة التي نفذها فريق تكنولوجيا المعلومات مؤخراً، العمل على إطلاق الدرجة السياحية الممتازة، منتج طيران الإمارات الجديد للبيع، وتحسين خدمات التموين باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، ودمج القياسات الحيوية خلال عملية إنجاز إجراءات السفر وتمكين الخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة، وأنظمة إدارة الشحن والموارد في دناتا.



وسوف يحظى المرشحون بفرص هائلة لتقديم التقنيات المتقدمة وأحدث التطبيقات لعمليات طيران الإمارات، والشروع في تطوير واجهات عملاء مرنة وسهلة الاستخدام، عبر تحليل البيانات المتعمق وتنفيذ التعلم الآلي والروبوتات بالشراكة مع قادة الصناعة.



الأدوات والتقنيات



تتضمن بعض الأدوات والتقنيات والأنماط المتقدمة المتاحة لفريق تكنولوجيا المعلومات، الخدمات السحابية والخدمات الصغيرة، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) وتدفق الأحداث، والروبوتات وDevOps والقياسات الحيوية بما في ذلك التعرف على الوجه، وتطوير المحمول والويب الأصلي، والحاسب المركزي - ALCS، وERP (تطبيقات Oracle). ولغات البرمجة الحديثة مثل ReactJS وFull Stack Java و.NET وPython.



التدريب والتطوير



يتضمن التدريب دورات متعمقة حول مجموعة من الأدوات والتقنيات والمواضيع التقنية والتنفيذ السريع الذي يساعد على تحسين المهارات وتبادلها، بالإضافة إلى التعلم الإلكتروني ودعم المرأة في مجال التكنولوجيا. ويتكامل التدريب بجلسات تبادل المعرفة، والمحادثات التقنية، والهاكاثون، وفعاليات البرمجة، ومعسكرات التدريب.