دعوة لحضور أكبر معرض للدراسة في الخارج

لطلابنا في المملكة الاردنية الهاشمية لا تفوتوا فرصة حضور اضخم واعرق معرض للدراسة في الخارج مجانا " معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحادي عشر للتعليم العالي" ضمن جولتنا في 4 دول عربية ( السعودية ، مصر ، الاردن ، لبنان ).

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وندعوكم لمقابلة نخبة اكثر من 20 جامعة محلية و عربية و أجنبية في مكان واحد!!

سجل حضورك المجاني من خلال الرابط التالي : bit.ly/3Th0EK0



ويقام معرض عمان يوم الثلاثاء بتاريخ 16/4/2024

في فندق لاندرمارك – عمان Landmark Amman Hotel شارع الحسين بن علي – الدوار الثالث من الساعة 4 - 8 مساءا.

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يتوفر منح جزئية ( خصومات) وذلك حسب المجموع !

الجامعات المشاركة من : امريكا ، كندا ، بريطانيا ، المانيا ، الاردن ، الامارات ، ايطاليا ، مالطا ، بولندا ، ماليزيا ، تركيا.

"معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم العالي " هو المكان الأنسب لمقابلة مُمثلي نخبة من الجامعات العربية و الأجنبية للإجابة على جميع إستفساراتكم .

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الدعوة عامة و مجانية للجميع حضوركم يشرفنا!.







