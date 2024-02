كريم تطلق DineOut في الأردن

اضافة اعلان

يمكن الآن للعملاء استخدام خدمة DineOut على تطبيق كريم للعثور على أفضل المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء عمّان باستخدام فلاتر تشمل مواقع وأسعار ومطابخ مختلفة. ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بتجربة شاملة ومتكاملة من خلال حجز رحلة عبر كريم إلى أي مكان من إختيارهم ودفع فاتورة المطعم والاستفادة من التخفيضات بشكل مباشر عن طريق DineOut. وتقدم هذه الخدمة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي كافة الأذواق والرغبات مثل بافلو وينجز آند رينجز وكاسبر آند غامبينيز وليمون وكافيه سوشال وفوركا.ويمكن لعملاء كريم الوصول لهذه الخصومات عن طريق Careem Plus، برنامج الاشتراك الشهري الأول من نوعه في الأردن، والذي يوفر قيمة توفيرية أكبر للعملاء. ويحصل عملاء كريم عن طريق DineOut على خصومات تصل إلى 30% على أكثر من 150 مطعم في عمّان. وتشمل فوائد Careem Plus توفير خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على الطلبات من آلاف المطاعم، و10% رصيد كريم مرتجع على 10 رحلات. كما يوفر مشتركي Careem Plus في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا مقابل رسوم شهرية قيمتها 2.99 دينار أردني فقط.وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: "نحن ملتزمون في كريم بتوفير تجارب ممتعة لعملائنا، ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من خيارات الطعام التي تغطي جميع مناطق عملنا. لقد أصبحنا اليوم المنصة المفضلة لطلب الطعام للعديد من الأشخاص، ويسعدنا الآن أن نطلق خدمة DineOut وهي تجربة أولى من نوعها في الأردن. لقد لاحظنا ببساطة وجود فجوة كبيرة و قررنا سدها عن طريق DineOut لنتأكد بذلك تقديمنا تجربة شاملة لعملائنا للاستمتاع بكل ما يتعلق بتناول الطعام ولنرضي كافة الرغبات والأذواق".وأضافت عودة: DineOut هو الدليل المثالي لما يوفره قطاع المطاعم والمقاهي في عمان، فهو يضمن عدم تفويت العملاء للأماكن الخفية التي تجعل هذا القطاع أكثر حيوية. لم يعد هناك حاجة للاستفسار عن أفضل الأماكن عن طريق محركات البحث العامة والآراء المتنوعة لمختلف رواد المطاعم والمقاهي، فكل شيء متاح الآن على DineOut بهدف مساعدة العملاء على خلق تجارب لا تُنسى".انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وتتواجد الآن في عمان وإربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية و DineOut بالإضافة إلى خدمة Careem Box لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن Careem Plus هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.