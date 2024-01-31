الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

«كريم» تطلق خدمة «جولات المدينة المنورة» دعمًا للسياحة

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جانب من توقيع الاتفاقية

●تتوفر الخدمة الجديدة في المدينة المنورة وتقدم تجربة تنقل سهلة وموثوقة لزيارة أهم 12 موقعًا تاريخيًا وسياحيًا.
●يأتي هذا الإعلان كجزء من التزام شركة "كريم" المستمر بتوفير الحلول التي تعزز تجربة التنقل، وتهدف إلى دعم السياحة المحليَّة وتحقيق مستهدفات رؤية -السعودية 2030.
●تتوفر الخدمة بخيارين، الأول جولةً لمدة ساعتين، مع إمكانية زيارة ما يصل إلى 5 مواقعٍ تاريخيّة. أما الخيار الثاني، فيقدم جولةًلمدة 5 ساعات تصل إلى 12 موقعًا تاريخيًا.

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أعلنت شركة "كريم" -المنصة الرائدة متعددة الخدمات في الشرق الأوسط-عن إطلاق خدمة «جولات المدينة المنورة» بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة المنورة.

وتم توقيع الاتفاقية لإطلاق الخدمة خلال ملتقى السياحة السعودي المنعقد حاليًّا في الرياض، حيث أكّدت شركة "كريم" أن هذه الخدمة تأتي ضمن مساعيها الدؤوبة في دفع عجلة الابتكار لتوفير الحلول التي تعزز تجربة التنقل، والتزامها المستمر في دعم السياحة المحليَّة وتحقيق مستهدفات رؤية -السعودية 2030.


وتقدم الخدمة الجديدة تجربة مصممة خصيصًا لزيارة أهم 12موقعًا تاريخيًا وسياحيًا في المدينة المنورة، بما يشمل المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ومسجد القبلتين وموقع غزوة أُحد وموقع غزوة الخندق ووادي العقيق وبئر الفقير، فضلًا عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومتحف سكة الحجاز ومركز المدينة للفنون ومتحف دار المدينة وبئر غرس.


وتعليقاً على هذا الإعلان، قال وائل إبراهيم - مدير عام "كريم رايدز" في المملكة العربية السعودية: " "إن إطلاق خدمة «جولات المدينة المنورة» هو جزءُ من التزامنا المستمر للابتكار وتقديم خيارات مختلفة وموثوقة للتنقل تلبي الاحتياجات المحلية. نحن فخورون بتعاوننا مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والذي من خلاله نطلق  هذه الخدمة الجديدة  والتي تهدف إلى دعم قطاع السياحة،  وتعزز التزامنا المستمر تجاه المملكة."


وأضاف: "ستوفر الخدمة الجديدة تجربة تنقل سهلة وموثوقة للمقيمين والزوار لزيارة أهم 12 موقعًا تاريخيًا وسياحيًا في المدينة المنورة، مما يدعم السياحة المحليَّة بالإضافة الى المساهمة في توفير المزيد من الفرص الاقتصادية المرنة للكباتن السعوديين،  وتحقيق مستهدفات رؤية -السعودية 2030."


كما تهدف هيئة تطوير المدينة من خلال هذه الشراكة إلى إثراء تجربة الزائرين من خلال منحهم تجربة فريدة لاستكشاف تجارب متنوعة وجديدة في المدينة المنورة، وتقديم حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تنمية اقتصاد المدينة، وتوفير فرص اقتصادية مرنة لأبناء المنطقة.


ويمكن لمستخدمي تطبيق «كريم» الاستمتاع ببرنامج «جولات المدينة المنورة» عبر خيارين مختلفين يتم حجزها من خلال التطبيق. يشمل الخيار الأول جولةً لمدة ساعتين، مع إمكانية زيارة ما يصل إلى 5 مواقعٍ تاريخيّة. أما الخيار الثاني، فيقدم جولةً  لمدة 5 ساعات تصل إلى 12 موقعًا تاريخيًا.

 

 

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