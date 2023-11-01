الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كلية الخوارزمي الجامعية التقنيه تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

كلية الخوارزمي الجامعية التقنيه تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان
اتفاقية
انضمت كلية الخوارزمي الجامعية التقنيه الى عالم البطاقات الذكية بالاتفاقية التي وقعتها مع بنك القاهرة عمان مؤخرا لتحويل هويات الطلبة الجامعية واعضاء الهيئة التدريس والإدارية إلى "بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات".اضافة اعلان

وكلية الخوارزمي الجامعية التقنيه الجامعة رقم 19 التي تستفيد من هذه الخدمة التي يتفرد بها بنك القاهرة عمان في القطاع المصرفي المحلي.

ووقع الاتفاقية عن بنك القاهرة عمان الرئيس التنفيذي الاستاذ كمال البكري وعن كلية الخوارزمي الجامعية التقنيه  رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد امين القدومي .

ونجح بنك القاهرة عمان في تحقيق شراكة حقيقية ناجحة بين قطاعي الاقتصاد والتعليم العالي التي تصب في مصلحة الوطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة فيه، وتخدم أبناءه ومؤسساته. 

والبطاقة الجامعية الذكية متعددة الاستخدامات يستفيد حاملها منها كهوية تعريف تمكنه من الدخول الى مرافق الجامعة المختلفة بالإضافة الى كونها بطاقة دفع تمكن حاملها من الدفع بواسطتها في جميع نقاط البيع داخل الاردن وخارجه والشراء عبر الأنترنت والسحب النقدي.

كما يمكن لحمله البطاقات الجامعية الذكية شحن هذه البطاقات من خلال فروع بنك القاهرة عمان والمنتشرة في جميع انحاء المملكة ومن خلال اكشاك الدفع الالكتروني KIOSKS التي سيتم توفيرها داخل الجامعات في المستقبل القريب.

وتتميز هذه البطاقة بتمكين حاملها من الحصول على خصومات عند استخدامها ضمن شبكة واسعة من المحال التجارية المتعاقدة مع البنك في كافة انحاء المملكة.
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