الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
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بنك القاهرة عمان يفوز بذهبية جائزة المباني المهيأة للاشخاص ذوي الاعاقة 2023

بنك القاهرة عمان يفوز بذهبية جائزة المباني المهيأة للاشخاص ذوي الاعاقة 2023(3)
جائزة
فاز بنك القاهرة عمان  بالجائزة الذهبية لمسابقة المباني المهيأة للاشخاص ذوي الاعاقة للدورة 2023 و التي نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة,بحضور سمو الأميرة دينا مرعد و العين آسيا ياغي ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وسفراء: المملكة المتحدة والسويد وأسبانيا واليابان وأستراليا، ونائب مدير عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدير التعاون الدولي في البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان

حقق بنك القاهرة عمان فوزه المستحق عن مبنى بنك القاهرة عمان/ فرع وادي صقرة والذي يعد نموذجا مثاليا وحقق مفهوم التصميم الخدمي للاشخاص ذوي الاعاقة  والتي تشمل المعايير النموذجية من منحدرات آمنه، مصاعد، دورات مياه، مداخل ومخارج واسعه، اشارات وعلامات أرضية، مواقع إلكترونية وبيانات ومعلومات بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة وواضحه - التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة.

تقدم للمشاركة في الجائزة بدورتها الأولى للعام 2023، 86 مبنى تابع لمؤسسات متعددة موزعة على النحو التالي: 58 مبنى تابع لمؤسسات ودوائر حكومية , 19 مبنى خاص بمؤسسات من القطاع الخاص و9 مباني خاصة بمؤسسات تطوعية.

أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة أن جائزة المباني المهيأة  سنوية وهي ضمن استراتيجية المجلس التي انتهجها لتحفيز القطاعات المختلفة لتعزيز الممارسات الفضلى في مجال تقديم ظروف ميسرة  لذوي الاعاقة وضرورة تطبيق  مفهوم التصميم الشامل الذي يحقق الوصول للمرافق والخدمات بامان.

وفي نهاية الحفل قدم سموه الدروع التكريمية للمؤسسات الفائزة عن فئات الجائزة الثلاث، ولأعضاء لجنة التحكيم بحضور مندوبين عن المؤسسات الفائزة .
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