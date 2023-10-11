بنك القاهرة عمان يفوز بذهبية جائزة المباني المهيأة للاشخاص ذوي الاعاقة 2023

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حقق بنك القاهرة عمان فوزه المستحق عن مبنى بنك القاهرة عمان/ فرع وادي صقرة والذي يعد نموذجا مثاليا وحقق مفهوم التصميم الخدمي للاشخاص ذوي الاعاقة والتي تشمل المعايير النموذجية من منحدرات آمنه، مصاعد، دورات مياه، مداخل ومخارج واسعه، اشارات وعلامات أرضية، مواقع إلكترونية وبيانات ومعلومات بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة وواضحه - التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة.تقدم للمشاركة في الجائزة بدورتها الأولى للعام 2023، 86 مبنى تابع لمؤسسات متعددة موزعة على النحو التالي: 58 مبنى تابع لمؤسسات ودوائر حكومية , 19 مبنى خاص بمؤسسات من القطاع الخاص و9 مباني خاصة بمؤسسات تطوعية.أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة أن جائزة المباني المهيأة سنوية وهي ضمن استراتيجية المجلس التي انتهجها لتحفيز القطاعات المختلفة لتعزيز الممارسات الفضلى في مجال تقديم ظروف ميسرة لذوي الاعاقة وضرورة تطبيق مفهوم التصميم الشامل الذي يحقق الوصول للمرافق والخدمات بامان.وفي نهاية الحفل قدم سموه الدروع التكريمية للمؤسسات الفائزة عن فئات الجائزة الثلاث، ولأعضاء لجنة التحكيم بحضور مندوبين عن المؤسسات الفائزة .