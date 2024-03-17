الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختصاصية تغذية تكشف عن أفضل طعام لصحة الدماغ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعدّ ما تأكله مؤثراً على وظيفة دماغك، بما في ذلك قدرتك على تجنب الأمراض، ومنها ألزهايمر على سبيل المثال. وهناك أطعمة معينة، مثل بذور عباد الشمس والحبوب الكاملة، التي توفر فوائد أكبر.

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وهناك طعام واحد على وجه الخصوص، تقول الدكتورة أوما نايدو، وهي اختصاصية التغذية في جامعة هارفارد، وليزا جينوفا، عالمة الأعصاب التي تدربت في جامعة هارفارد، إنه مفتاح الدماغ السليم، وهي الخضراوات الورقية الخضراء.


وينصح 5 أطباء وخبراء تغذية، يشاركون الأطعمة التي يتناولونها يومياً من أجل صحة الدماغ وطول العمر والعافية بشكل عام، وقالوا إن الغذاء رقم 1 لعقل سليم هو الخضراوات الورقية الخضراء.

 

في جميع المجالات، يتفق الخبراء على أهمية تناول الخضراوات الورقية، وأنها ضرورية للصحة العامة، وخاصة لعقلك.

 

ومن أبرز الخضراوات الورقية التي ينصح بها الأطباء والخبراء، الكرنب، والسبانخ، والخس، والسلق، والبوك تشوي (الملفوف الصيني)، والخردل الأخضر.

 

وعدّ خبراء أن النظام الغذائي الغني بالخضراوات الورقية مفيد للعقل، وهي غنية بفيتامينات «ب». ووضع الخبراء 3 فوائد لتناول الخضراواتالورقية...


1. غنية بفيتامينات «ب»



في كثير من الأحيان، ترتبط حالات مثل الاكتئاب والخرف بنقص فيتامين «ب»، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة واين ستيت.

 

وتقول نايدو لشبكة «سي إن بي سي» إن الخضراوات الورقية هي مصدر رائع لفيتامين «ب 9»، والفيتامين المعروف أيضاً باسم حمض الفوليك.

 

وأضافت أنه «فيتامين رئيسي لدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، ووظيفة الناقلات العصبية المثالية، والصحة النفسية المتوازنة».


وتقترح الخبيرة الخضراوات الورقية لمرضاها الذين يتطلعون إلى تحسين مزاجهم.


2. معززة للدماغ

 


كما أن الخضراوات الورقية تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تعزز الدماغ، فهي مليئة بما تسميه جينوفا «العناصر الغذائية المعززة للدماغ»، بما في ذلك حمض الفوليك واللوتين والبيتا كاروتين.


تم ربط حمض اللوتين بتحسن وظائف المخ وبنية المخ لدى كبار السن.

 

ووجدت مراجعة منهجية أن تناول مكملات البيتا كاروتين يمكن أن يعزز «الذاكرة اللفظية والمعرفية».


3. مليئة بالألياف

 


وجدت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة «العلاجات التكميلية في الطب» أن زيادة تناول الألياف الغذائية ارتبطت بانخفاض فرصة الإصابة بالاكتئاب.


تفضل نايدو التوصية بالحصول على مزيد من الألياف من خلال نظامك الغذائي، وخاصة الأطعمة النباتية. وتحتوي الخضراوات الورقية على ألياف كثيفة.

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