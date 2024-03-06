الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ

الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ
الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ
يسعى الكثيرون ممن يعانون من السمنة الزائدة لتخفيض وزنهم بسرعة، لكن هذه العملية قد تتسبب لهم بمشكلات صحية خطيرة.
وحول الموضوع قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف في برنامجه الذي يقدمه على قناة"روسيا" التلفزيونية:"من الخطير أن يسعى الشخص لتخفيض وزنه بسرعة، فبهذه العملية لا يخسر الجسم الدهون فحسب، بل يفقد البروتينات أيضا".اضافة اعلان

وأضاف:"عند تخفيض الوزن بسرعة نفقد الأجسام المضادة المعروفة باسم الغلوبولين المناعي، وهي بروتينات خاصة تنتجها خلايا جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والالتهابات، وهذا الأمر ينعكس سلبا على مناعة الجسم ويجعله عرضة للأمراض، لذا فإن تخفيف الوزن يجب أن يتم بصورة تدريجية حتى لا تتضرر منظومة المناعة".

وكان مياسنيكوف قد أشار في وقت سابق أيضا إلى خطورة السمنة وأضرارها على الصحة، وذكر أن تراكم الدهون في منطقة البطن هي إحدى علامات سوء عملية الأيض في الجسم، الأمر الذي قد يتسبب بمشكلات صحية خطيرة، منها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تنظيف الأسنان

"أحدها الالتهاب الرئوي" مخاطر مهددة للحياة ترتبط بعدم تنظيف الأسنان

29 شباط 2024
كمية من اللحم

هذه كمية اللحم التي يمكن تناولها في اليوم

26 شباط 2024
دراسة: استهلاك البروتين بكثرة قد يسبب سكتة دماغية

دراسة: استهلاك البروتين بكثرة قد يسبب سكتة دماغية

25 شباط 2024
الرياضة في المنزل

هل يمكن فقدان الوزن بممارسة الرياضة في عطلة الأسبوع فقط؟

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
وخز في اليد

ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟

منذ 15 دقيقة
دراسة تكشف العلاقة بين مستوى التعليم وطول العمر

دراسة تكشف العلاقة بين مستوى التعليم وطول العمر

منذ1 ساعة
اللحوم

استخدم سابقا كرمز للحظ.. إليك هذا السر لجعل اللحوم أكثر طراوة

منذ12 ساعة
حصوات الكلى

علامات تشكل حصوات الكلى

منذ13 ساعة
عشبة الأشواغندا

هل تساعد عشبة الأشواغندا فعلا على النوم؟

منذ14 ساعة
شوربة الحلزون

جيد لمرضى القلب والسكري.. أبرز المنافع الصحية والتجميلية للحلزون

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ14 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 