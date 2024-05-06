ظروف صعبة يعيشها الأسير "زكريا الزبيدي" في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها أصدرته،اليوم الأثنين، ووفقا لزيارة محاميها بأنّ الأسير المعزول زكريا الزبيدي من محافظة جنين يواجه ظروف اعتقالية صعبة للغاية.

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وأوضحت الهيئة أن الأسير زبيدي والمتواجد في زنازين عسقلان منذ ثلاثة شهور يتعرض عدة مرات للتفتيشات اليومية من قبل الوحدات التابعة لإدارة السجون ، ويعاني من نقص في الملابس ولا يوجد لديه سوى الذي يرتديها ، والطعام المقدم له سيئ للغاية من حيث الكمية والجودة .



وبينت الهيئة بأنه من المتوقع أن يتم نقله خلال الأسبوع القادم من "عزل عسقلان إلى عزلٍ في سجن آخر " كونه يتعرض لسياسة النقل الانتقامي كل ثلاثة أشهر .

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الزبيدي، والذي تُمارس بحقه سياسة متطرفة مخالفة لكل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها .



واعتقلت قوات الاحتلال الزبيدي عام 2019، وتمكن هو و5 من رفاقه (أيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ومحمد ومحمود العارضة، ويعقوب قادري)، من انتزاع حريتهم في 11 سبتمبر- أيلول/2021، حين قاموا بحفر نفق تحت سجن جلبوع المحصن.



وأعاد الاحتلال اعتقال الأسرى الستة، وحكم عليهم إضافة إلى أحكامهم السابقة، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات، إلى جانب التنكيل المتعمد بحقهم، عبر سياسة العزل الانفرادي، وإهمالهم طبيًا، كما تعرضوا لعدة اعتداءات جسدية وضغط نفسي كبير من السجانين، وما زال هذا المسلسل العنصري مستمرا لغاية اليوم.