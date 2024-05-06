الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"احتجاجات غزة" تدفع جامعة كولومبيا لإلغاء حفل التخرج السنوي

جامعة كولومبيا
جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج السنوي

ألغت جامعة كولومبيا في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية حفل التخرج السنوي لطلابها هذا العام على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين والرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الجامعة إنها ستستعيض عن الحفل السنوي بتنظيم فعاليات محدودة وتسليم الشهادات بشكل فردي للخريجين.

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من جهتها أعلنت جامعة إيموري الأميركية تغيير مكان حفل تخرج طلابها هذا العام، كما أعلنت إلغاء فعاليات في ظل استمرار المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.(الجزيرة)

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