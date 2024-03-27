الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تمتع بكبد صحي من خلال تناول هذه الأطعمة

اطعمة مفيدة لكبد صحي
اطعمة مفيدة لكبد صحي

يعد الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، وتكمن أهميته في عمله المرتبط بتنقية الدم وإنتاج البروتين والمساعدة في الهضم. وعلى الرغم من أن أمراض الكبد وراثية في الغالب إلا أنها يمكن أن تحدث بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الفيروسات والسمنة وغيرها.

ويمكن أن تؤدي عادات الأكل غير الصحية وشرب الخمر والتدخين إلى أمراض الكبد المزمنة التي تهدد الحياة، ولكن مع تغييرات معينة في نمط الحياة يمكنك التخلص من سموم الكبد والوقاية من أمراضه.

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وقد أثبتت الأبحاث السابقة أن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في تعافي الكبد وتحسين صحته.


أطعمة تقي من أمراض الكبد

 


الكبد هو العضو الوحيد الذي ينظف نفسه بنفسه ولكن من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صديق للكبد، إليك بعض الأطعمة:


- الأفوكادو: غني بالدهون الصحية ويحتوي على كمية جيدة من العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الفريدة، الجلوتاثوين الذي يساعد على تصفية السموم الضارة من الجسم.


-الثوم: الثوم لا يضيف نكهة للطعام فحسب، بل يطرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الكبد من التلف.


-الكركم: يعتبر مكونًا قويًا يساعد في الحفاظ على صحة الكبد، فهو يساعد في تجديد خلايا الكبد الصحية ويعزز الإنتاج الطبيعي للصفراء، أظهرت الأبحاث أن الكركم يمنع أيضًا تراكم الدهون في الكبد ويمنع أمراض مثل الكبد الدهني.


-الشمندر: يحتوي على النترات ويعمل كمضادات للأكسدة تساعد على تقليل الالتهاب. ووفقا للدراسات، يمكن أن يساعد الشمندر أيضا في مكافحة مرض الكبد الدهني.


-الجوز: مثل جميع المكسرات الأخرى، يحتوي الجوز أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعله غذاءً فائقًا.


-الموز: يحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة (فيتامين ج)، تعمل هذه العناصر الغذائية على تعزيز صحة الكبد، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وخفض ضغط الدم، كما أنها مفيدة لعملية الهضم.


- القهوة: تحمي من أمراض الكبد، وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن القهوة تؤثر على إنزيمات الكبد، شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، وأمراض الكبد الدهنية، وسرطان الكبد، ولكن يجب أن يؤخذ ذلك بشكل متناسب، فلا تبالغ في تناول القهوة، فقد يكون لذلك تأثير معاكس.


أطعمة أخرى

 


,يمكنك إضافة الفواكه والأطعمة إلى نظامك الغذائي لمنع الإصابة بسرطان الكبد والسمنة وأمراض الكبد فهي تحتوي على مضادات الأكسدة.

 

وتعتبر حيوية في تعزيز صحة الكبد، وتشمل الشوفان والجزر والجريب فروت وبياض البيض وزيت الزيتون والأسماك الدهنية والشاي والبطيخ، وينصح بالحفاظ على وزن صحي، وممارشة الرياضة بانتظام.

 

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