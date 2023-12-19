الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تناول الكولاجين لمدة عام يقوّي العظام.. دراسة

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الكولاجين

يعد الحفاظ على عظام قوية ومرنة أمرًا ضروريًا للصحة العامة، ومع تقدمنا في العمر، تصبح الحاجة إلى دعم العظام أمرًا حيويًا بشكل متزايد.

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وقد ظهرت مكملات الكولاجين كوسيلة شعبية واعدة لتعزيز صحة العظام.
ووفقًا لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، أجرى باحثون دراسة بين النساء بعد انقطاع الطمث فوجدوا أن تناول مكملات الكولاجين يوميًا لمدة عام أدى إلى زيادة ملحوظة في كثافة معادن العظام في العمود الفقري القطني وعظم الفخذ العلوي، وذلك وفق ما ذكر تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.


والكولاجين بروتين هيكلي يشكل اللبنات الأساسية للأنسجة الضامة المختلفة، بما في ذلك العظام، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.


ووفقا لمدرسة هارفارد تي تشان للصحة العامة، فهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم؛ فهو يوفر القوة والمرونة للعظام، ما يضمن قدرتها على تحمل ضغوط الأنشطة اليومية.


وتتكون غالبية مصفوفة العظام من الكولاجين، وتحديداً النوع الأول منه.

وتشكل شبكة الكولاجين هذه سقالة للمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور، وهي ضرورية لكثافة العظام وقوتها.


إليك كيف يمكن لمكملات الكولاجين أن تعزز قوة عظامك:


دعم كثافة العظام

 


تم ربط مكملات الكولاجين بالتحسينات في كثافة المعادن في العظام. من خلال توفير الدعم الهيكلي اللازم، إذ يساهم الكولاجين في الحفاظ على كثافة العظام وتعزيزها، وهو أمر مهم بشكل خاص في الوقاية من حالات مثل هشاشة العظام، وفقًا لدراسة نشرت بمجلة استقلاب العظام (JBM).


تعزيز قوة العظام

 


الكولاجين جزء لا يتجزأ من قوة الشد للعظام. حيث أظهرت مكملات الكولاجين إمكانية تعزيز قوة العظام، وتقليل خطر الكسور وتعزيز مرونة العظام بشكل عام.


تحفيز تكوين العظام

 


يلعب الكولاجين دورًا في إعادة تشكيل العظام، وهي عملية مستمرة يتم فيها استبدال أنسجة العظام القديمة بأنسجة عظمية جديدة.


قد تساعد مكملات الكولاجين في تحفيز الخلايا المكونة للعظام، ما يساهم في عملية إعادة تشكيل العظام بشكل أكثر كفاءة.


تقليل آلام المفاصل

 


الأفراد الذين يعانون من آلام المفاصل، وخاصة في حالات مثل هشاشة العظام، قد يستفيدون من مكملات الكولاجين؛ فحسبما شاركت دراسة JBM.

 

يساعد الكولاجين في الحفاظ على سلامة الغضروف المفصلي، ما يقلل من الانزعاج ويدعم وظيفة المفصل.


المساعدة في شفاء الكسور

 


الكولاجين ضروري لبنية الكالس العظمي الذي يتكون أثناء شفاء الكسور.


قد تساهم مكملات الكولاجين في تجديد وتنظيم ألياف الكولاجين أثناء عملية الشفاء، وفقًا لدراسة أجرتها جمعية أبحاث جراحة العظام.


بدءا من دعم كثافة العظام وقوتها إلى المساعدة في شفاء الكسور وتعزيز صحة المفاصل، فإن فوائد الكولاجين بعيدة المدى.

 

وباعتباره مكملاً طبيعيًا وسهل الامتصاص، يوفر الكولاجين نهجًا شاملاً للحفاظ على صحة العظام،

 

ما يسمح للأفراد بالتقدم في العمر برشاقة وقوة. لذا فكر في دمج مكملات الكولاجين في روتينك، ودع هذه العناصر الأساسية تعزز أساس صحة عظامك لسنوات قادمة.

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