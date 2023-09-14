الاحتفاء بالسينما الأردنية في النسخة 34 من أيام قرطاج السينمائية

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أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية عن عرض مجموعة من الأفلام الأردنية في دورته لهذا العام من خلال قسم خاص بعنوان "السينما الأردنية تحت المجهر"، وذلك بهدف الاحتفاء بالتطور السريع والحضور الدولي المتميز الذي شهدته الأفلام الأردنية خلال السنوات الأخيرة. بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، تم تصميم برنامج غني بعروض أفلام أردنية إضافة إلى مجموعة من الفعاليات واللقاءات السينمائية الهادفة إلى إبراز التميز والإبداع الأردني في مجال السينما.يتضمن البرنامج عرض عشرة أفلام: أربعة أفلام روائية طويلة وفيلم وثائقي طويل وستة أفلام قصيرة بالإضافة إلى عقد ندوة حول السينما الأردنية. وتستضيف الهيئة الملكية للأفلام حفل استقبال على هامش المهرجان لتعريف الحضور بالسينما الأردنية والوفد الأردني الذي يضم 18 من صناع الأفلام بالإضافة إلى أعضاء من فريق الهيئة الملكية للأفلام.قال المدير العام للهيئة الملكية للأفلام مهند البكري: "هذا الحدث الكبير تقدير مهم للإنجازات الكبيرة التي حققتها السينما الأردنية على مستوى العالم، وهو اعتراف بالدور الهام الذي تلعبه في مجال الفن السابع. نشكر مهرجان قرطاج السينمائي على هذه الفرصة الرائعة، ونتطلع بشوق إلى التواصل مع الجمهور التونسي وصناع الأفلام من جميع أنحاء العالم لتعريفهم بالثقافة والإبداع الأردني من خلال فن السينما."وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت قالت إدارة أيام قرطاج السينمائية إن "أيام قرطاج السينمائية تُخصّص "سينما تحت المجهر 2023" للأردن صاحب التجربة السينمائية الناشئة والذي يشهد تطورا واعدا بفضل ديناميكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة الأفلام".قائمة الأفلام الأردنية المشاركة تشمل:الأفلام الروائية الطويلة:"ذيب" - إخراج ناجي أبو نوار، 2014"بنات عبد الرحمن" - إخراج زيد أبو حمدان، 2021"الحارة" - إخراج باسل غندور، 2020"فرحة" - إخراج دارين ج. سلام، 2021الفيلم الوثائقي الطويل:"أرواح صغيرة" - إخراج دينا ناصر، 2019"هدنة" - إخراج صالح خطايبة، 2020"كروكا" - إخراج سامر بطيخي، 2022"سلام" - إخراج زين دريعي، 2019"تالفزيون" - إخراج مراد أبو عيشة، 2021"ديانا" – إخراج ميسون خالد، 2020