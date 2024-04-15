الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باسل خياط: لست وسيما.. وعملت كبائع متجول

باسل خياط
باسل خياط

صدم الفنان السوري باسل خياط معجبيه بصراحته، حين قال إنه ليس شخصا جميلا أو وسيما، خلال حلوله كضيف في بودكاست "بيج تايم"، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب مع الفنانة أصالة نصري.

وبالحديث عن معجبيه، أكد خياط أنهم لا يحبونه لأنه شخص وسيم، فهناك الكثيرين من الممثلين الذين يتمتعون بملامح أجمل منه، لكنهم ربما يحبون "الكاريزما" التي يتمتع بها.

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وكشف باسل أنه عمل في طفولته كبائع متجول في سوق الحميدية بسوريا، حيث كان يبيع الحقائب النسائية، مشددا على أن عائلته شجعته على العمل.

وعن طفولته، قال الفنان السوري إنه كان يشعر أنه دائما "تابع" أو "متفرج" حيث لم يكن والداه يتمتعان بعلاقة زوجية جيدة، وكان يراقب أفعالهما دائما، ولاحقا بات يشعر أنه تابع لأصدقائه حتى في لعب الكرة، مشيرا إلى أن ذلك الشعور ربما يكون وراء رغبته وإصراره على أن يصبح ممثلا معروفا.

وعن علاقته بزوجته ناهد زيدان، قال إنه ليس رجلا رومانسيا، وإن زوجته كانت تملأ وسادتها بالدموع كل ليلة بسبب غيرتها الشديدة من معجباته، إلا أنها اعتادت الأمر مع مرور الوقت. وكالات

 

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