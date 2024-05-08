الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"احكيلي" شعار الدورة الخامسة لمهرجان "عمّان السينمائي"

شعار المهرجان
شعار المهرجان

كشف مهرجان عمّان السينمائي الدولي- أول فيلم عن شعار دورته الخامسة  والذي اختير ليكون " احكيلي"، حيث ستُقام الفعاليات في الفترة من ٣ إلى ١١ يوليو المقبل.

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وتتميز هذه الدورة ببرنامج مثير، يجمع تفاصيله بين يدي الجمهور قريباً، تحت شعار "احكيلي..."، الذي يتجلى أيضاً في الملصق الفني الخاص بالحدث.


في حين كشفت اللجنة المنظمة عن برنامجها الزاخر، وأشارت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي وأعضاء مجلس الإدارة إلى أهمية هذا الحدث الثقافي في زمن يتطلب فيه العالم تركيزًا خاصًا على تعزيز الإنسانية واستعادة التراث السردي، خاصة في ظل الصراعات والأحداث القاسية التي تعصف بالعالم.

 

ووأضافت سموها : "إن تنظيم مهرجان عمّان السينمائي الدولي هذا العام يكتسي أهمية بالغة، حيث نجتمع لنحتفي بالقصص الملهمة في زمن الألم والتحديات الكبيرة. ندرك بوضوح التزامنا بالتعبير عن الإنسانية وإلهام السردية، وتسليط الضوء على الإبداع الذي ينطلق من منطقتنا العربية إلى العالم".


ويأتي تصميم الملصق الخاص بالدورة الخامسة هذا العام ليعكس فلسفة "احكيلي..." بأسلوب ملهم، حيث استوحى فريق الإبداع من تاريخ الأردن العريق وتراثه الغني، مزجًا بين أشكال تمثال عين غزال العمراني (يعود تاريخه لنحو ٩ آلاف سنة) وزخارف النسيج العربي، بالإضافة إلى لمسات سينمائية.

 

وصمم الشعار شركة HUE الأردنية التي صرحت بأن هذا الشعار مرتبط بالإبداع ، مضيفة:" نحن في HUE نفخر بتقديم هذا العمل الذي يجسد بشكل فني فريد حاجة أمتنا إلى إعادة سرد قصصها، واستعادة جوهرها الإبداعي. إن هذا الملصق ليس مجرد لوحة جميلة، بل دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في تبادل القصص الفريدة والمجتمعية خلال فعاليات المهرجان".







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