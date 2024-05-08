الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نسرين طافش تواجه اتهامات بـ”التسول” عبر “تيك توك”.. وهي ترد

نسرين طافش
نسرين طافش

يبدو أن مجال الفنانين في سوريا والوطن العربي يشهد تحولًا نحو استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الدخل، حيث يتوجه العديد منهم إلى منصة “تيك توك” لاستكشاف فرص جديدة لتحقيق العائد المادي.

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من بين هؤلاء الفنانين، تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش عن تجربتها مع هذه المنصة، حيث تعرضت لهجوم من قبل المتابعين بعد انضمامها إلى “تيك توك” وبث مباشر للحديث مع معجبيها حول مواضيع مختلفة تتعلق بتربية الأطفال والصحة والرشاقة وتطوير الذات.


أثارت طافش جدلاً بطلبها من المتابعين إرسال أسد كهدية لها في حال رغبوا في الحصول على معلومات حصرية وكواليس أعمالها الفنية. هذا الطلب أثار غضب بعض المتابعين الذين اتهموها بـ “التسول”.


بدورها، ردت نسرين طافش على الانتقادات، مؤكدة أنها قدمت محتوى مفيدًا وممتعًا خلال البث المباشر، وأن طلبها من المتابعين “التكبيس” جاء في إطار محاولة زيادة المشاهدات والتفاعل على المنصة.

 


من جهة أخرى، انتقدت طافش بعض المتابعين الذين استغلوا مزاحها لجلب المشاهدات بطريقة غير ملائمة، مما أثار جدلاً حول طريقة استخدام المشاهير لمنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الدخل.


يبدو أن استخدام منصة “تيك توك” كجزء من استراتيجية العمل الفني قد أصبح أمرًا شائعًا بين الفنانين في المنطقة، مما يعكس التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الفن والترفيه في العصر الحديث.

 

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