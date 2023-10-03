الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

توم هانكس يحذر من استخدام صور مزيفة له بواسطة الذكاء الاصطناعي في إعلانات دعائية

توم هانكس يحذر من استخدام صور مزيفة له بواسطة الذكاء الاصطناعي في إعلانات دعائية

BBC News عربي
توم هانكس
توم هانكس
توم هانكس
Getty Images
تحدث هانكس في السابق عن مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي
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حذر الممثل الأمريكي توم هانكس من أن إعلان، تظهر فيه صورته، هي في الحقيقية إعلان مزيف يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

 

وكتب الممثل على إنستغرام: "هناك مقطع فيديو يروج لبعض خطط طب الأسنان ويستخدام نسخة ذكاء اصطناعي مني".

 

وأضاف: لكن "ليس لي أي علاقة بالأمر".

 

وكان هانكس قد تحدث سابقا عن التحدي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على المجال الفني، وكانت هذه القضية محورية في الإضرابات الأخيرة التي نفذها ممثلون وكتاب بارزون في هوليوود.

 

ومع تزايد قوة وتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، تزايدت المخاوف بشأن قدرتها على إنشاء نسخ أكثر واقعية لأشخاص حقيقيين - وهو ما يسمى أحيانا الـ"ديب فيك" أو ما يترجم للعربية بـ"نسخ التزييف العميق"، وهو بالعادة مقطع فيديو مزيف لشخصية مشهورة أو غير مشهورة تتفوه بكلام على غير عادتها، واستخدمت في الإنتخابات الأميريكية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.

 

وقد استخدمت نسخ مشابهة لعدد من المشاهير - بما في ذلك الخبير المالي للمستهلك، مارتن لويس - في عمليات "التزييف العميق"، والتي غالبا ما تُستخدم لخداع الناس.

 

ودفع استخدام تقنية التزييف العميق في المواد الإباحية، والذي يستخدم أحيانا كشكل من أشكال الانتقام، الحكومة إلى تشديد القانون في إنجلترا وويلز لتسهيل ملاحقة الجناة.

 

كما تؤدي الصور ومقاطع الفيديو المزيفة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي للسياسيين إلى تفاقم مشكلة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. ومن بين المستهدفين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الحالي لأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

 

وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت شركة غوغل أنها ستطلب من أي إعلانات سياسية يتم عرضها على منصتها، الكشف عما إذا كانت قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 

ويمكن أيضا استخدام برامج معالجة الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق غير مثيرة للجدل - على سبيل المثال، الحفلات الموسيقية الافتراضية الرائدة التي تضم فرقة آبا الغنائية.

 

إن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر وترويج الحياة المهنية لفناني الأداء كانت أحد الأشياء التي ناقشها هانكس عندما ظهر في برنامج آدم بوكستون في مايو/ آيار.

 

وقال "لقد توقعنا أن هذا سيحدثا، وتوقعنا أيضا أن تُحول أصفار وواحدات لغات البرمجة داخل جهاز الكمبيوتر إلى وجوه وشخصيات. وقد تضاعف الأمر مليار مرة منذ ذلك الحين ونحن نراه الآن في كل مكان".

 

وأضاف "يمكن لأي شخص الآن إعادة رسم وتشكيل نفسه في أي عمر كان عن طريق الذكاء الاصطناعي أو تقنية التزييف العميق. يمكن أن تصدمني حافلة غدا وينتهي كل شئ بالنسبة لي، لكن العروض التي صوري وشخصيتي يمكن أن تستمر وتستمر وتستمر."

 

وساعدت المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل نجوم وممثلي السينما في إثارة موجة من الإضرابات عطلت هوليوود، حيث تأثرت مسلسلات مثل سترينجر ثينغز وذا لاست أوف أس.

 

وتوصلت رابطة الكتاب الأمريكية التي تمثل كتاب السيناريو، مؤخرا إلى اتفاق مبدئي مع رؤساء الاستوديوهات لإنهاء إضرابهم.

 

ومع ذلك، فإن نزاعا منفصلاً يتعلق بالممثلين - والذي يكون مدفوعا جزئيا أيضا بالمخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي مما يؤدي إلى عدد أقل من وظائف التمثيل - لا يزال دون حل.

BBC News عربي
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