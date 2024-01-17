الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قصي خولي ينعى أبيه: ترجل عميدنا وفارسنا

قصي خولي
قصي خولي
نعى النجم السوري قصي خولي والده الإعلامي والصحافي عميد خولي الذي توفي اليوم في مدينة طرطوس الساحلية بعد معاناة مع مرض مزمن حيث وجه قصي رسالة مؤثرة لوالده الراحل.اضافة اعلان

ونشر النجم السوري قصي خولي ورقة نعي والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ووجه له رسالة مؤثرة عبّر من خلالها عن حبه الكبير له وقال في تعليقه: "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعاً عميد وداعاً يا أبو قصي.. من أمن بي وإن مات فسيحيا".

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع خبر وفاة والد قصي وقدموا التعازي لقصي خولي وعائلته ومنهم ديمة قندلفت، ماغي بو غصن، مصطفى الآغا، كندة علوش، سيف سبيعي وآخرين.

توفي اليوم بعد معاناة مع المرض

وتوفي عميد خولي والد النجم السوري قصي خولي بعد معاناة مع مرض مزمن في أحد مستشفيات مدينة طرطوس ونعَت وزارة الإعلام السورية واتحاد الصحفيين السوريين، الكاتب والصحافي الراحل عميد خولي، والد النجم السوري قصي خولي؛ حيث نشرت وزارة الإعلام خبر وفاة عميد خولي عبْر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس- تويتر سابقاً"، وقالت: "وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي القدير عميد خولي".

كما نعت نقابة الفنانين السوريين الإعلامي الراحل عميد خولي وقدمت التعازي لقصي وقالت النقابة في تعليق نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبداً إنا لله وإنا إليه راجعون". -وكالات

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