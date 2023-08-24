الجمعة 25 آب 2023
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"من ذاكرة البلاد".. سناء موسى تستحضر التراث الغنائي الفلسطيني على مسرح الشمس

الفنانة الفلسطينية سناء موسى-(من المصدر)
الفنانة الفلسطينية سناء موسى-(من المصدر)
يستضيف مسرح الشمس في عمان يوم الجمعة الأول من الشهر المقبل الفنانة الفلسطينية سناء موسى في حفلة بعنوان "من ذاكرة البلاد"، تستحضر فيها التراث الغنائي الفلسطيني في مقاربات خلاقة لا تقطع مع الماضي ولا تذهب بعيدًا في الحداثوية الموسيقية.اضافة اعلان
الفنانة موسى معروفة بتقديمها التراث الفلسطيني في قوالب موسيقية غير شائعة، فهي مغرمة بالبحث عن الطبقات والمحاور الفلسطينية الغنائية التراثية المخبوءة في رحم الشعب الفلسطيني. الأمر الذي جعل مشروعها الإبداعي محط اهتمام ومتابعة من الجمهور العربي، ورسالة طافت بها العالم في مئات العروض الموسيقية ذات التراث الفلسطيني، فشكلت بذلك الصوت الملهم لموهوبين كثر من الشباب الفلسطيني والعربي.
الفنانة الفلسطينية موسى تحكي في ألبوماتها الثلاثة "إشراق" و"هاجس" و"ترويدة"، قصة الإنسان الفلسطيني على أرضه التاريخية، فتسرد في أغنياتها قصة الحصاد وطقوس الزرع وصلاة الاستسقاء وغيرها من النشاطات الإنسانية وما يمارسه الفلسطينيون في المناسبات المختلفة، ناهيك عن توثيقها حياة الناس في المراحل المختلفة، تتناول فيها حكايات الناس في "السفربرلك" وتفاصيل حياة الفلسطينيين أيام الانتداب الفلسطيني وما بعد النكبة، وغيرها من الأغنيات المرتبطة بثقافة الجماعة.
يشار، إلى أن الفنانة سناء موسى تجري منذ سنوات طويلة أبحاثًا ميدانية بمنهجية علمية انثروبولوجية لجمع مواد من التراث الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وفي الشتات. فلهذه الفنانة الفلسطينية هاجس وحيد هو التراث والمحافظة عليه، التراث الفلسطيني كجزء من تراث بلاد الشام والتراث العربي المتشعب الألوان والقوالب.
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