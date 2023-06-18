مهرجان جرش يوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان

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وقعت إدارة "مهرجان جرش للثقافة والفنون"، مع مؤسسة عبد الحميد شومان اليوم الاحد، في المركز الثقافي الملكي بعمان، اتفاقية تعاون وشراكة، لفعاليات الدورة السابعة والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من تموز وحتى الخامس من أب المقبلين.ووقعت الاتفاقية بحضور رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، ووقعها عن إدارة المهرجان، المدير التنفيذي أيمن سماوي، وعن مؤسسة شومان، الرئيسية التنفيذية فالنتينا قسيسية.ويأتي توقيع اتفاقية التعاون والشراكة، تعزيزاً للتعاون الثقافي والفني، بين "مهرجان جرش" و"مؤسسة شومان" في إطار من تعميم المصلحة الثقافية المتبادلة بين الطرفين، بالنظر إلى أهمية مهرجان جرش التاريخية والحاضرة، بإعتباره من المهرجانات العريقة عى صعيد عربي وعالمي.ويسعى "مهرجان جرش" لخلق فضاءات ثقافية رحبه تنبت فيها الأفكار، وتتسع فيها القواسم المشتركة بين أبناء الحضارات المختلفة، وتتواصل فيها المساهمات الإبداعية المحلية والعربية والعالمية لنشر الثقافات المختلفة وترويج المنجز الإبداعي الفني والثقافي الوطني سياحياً، حيث يعكس المهرجان خطاب الدولة الأردنية إلى العالم، عبر برامجه المشغولة بعناية كبيرة.