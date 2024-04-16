الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تسجن؟ نسرين طافش تترقب الكلمة الأخيرة للقضاء المصري

نسرين طافش
نسرين طافش

تترقب النجمة السورية نسرين طافش، اليوم الثلاثاء، الكلمة الأخيرة للقضاء المصري في قضية اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات.

وتعقد محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف نسرين طافش ضد الحكم الصادر بحقها بالسجن 3 سنوات في قضية الشيك المزور، وهي الخطوة القانونية الأخيرة التي تعتمد عليها النجمة السورية لوقف تنفيذ الحكم، بعد القضاء سابقاً برفض الطعن المقدم منها.

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وسبق أن أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه في القضية رقم 1636 لسنة 2023، ورفضت المحكمة المعارضة المقدمة من النجمة السورية على الحكم الأصلي الصادر غيابياً.


وجاء منطوق الحكم، بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه لصحة الاستكتاب وتغريم الطاعنة "نشوى صفاء الدين" مبلغ 4 آلاف جنيه.


وذكرت أوراق القضية أن الفنانة أصدرت شيكاً بسوء نية، إذ توجهت مقيمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.

 

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