56 فيلما في الدورة الرابعة لمهرجان "عمان السينمائي"

يفتتح الفيلم الفلسطيني "أسبوع غزاوي" للمخرج باسل خليل الدورة الرابعة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم ، والذي أعلن عن مجموعة استثنائية من الأفلام المختارة التي ستعرض خلال دورته الرابعة من ١٥ الى ٢٢ آب (أغسطس) ٢٠٢٣. برنامج عروض المهرجان غني ومتنوع ترافقه أنشطة مخصصة للمهنيين في مجال السينما من مخرجين وممثلين ومنتجين ومحترفين دوليين.



ويضم البرنامج ستة وخمسين فيلماً من عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، تشمل أفلاماً روائية ووثائقية طويلة عربية ودولية وأفلاماً عربية قصيرة من تسع عشرة دولة. جميع الأفلام تعرض للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها ١١ فيلماً في عرض عربي أول وخمسة أفلام في عرض عالمي أول. اختيرت هذه التشكيلة الفريدة من الأفلام بعناية من بين مئات الطلبات لضمان تجربة سينمائية مميزة ، مدعمة بنقاشات تفاعلية بعد العروض بين الجمهور ومخرجي الأفلام وضيوف المهرجان.



وفي هذا السياق قالت عريب زعيتر، مديرة قسم برمجة الأفلام: "يستمر احتفاؤنا بمواهب صانعي الأفلام وأعمالهم الأولى في قطاع السينما. تقدم المجموعة المختارة من الأفلام هذا العام نافذة حيوية لتأخذ الجمهور في رحلة نحو عوالم أخّاذة من وحي خيال صانعيها معززة بخليط من الروايات المتنوعة والقصص المبتكرة."



كما تتنافس الأفلام على جائزة ” السوسنة السوداء“ في أقسامها التنافسية الأربعة، ثلاثة منها تمنحها لجان التحكيم وهي: أفضل فيلم عربي روائي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي قصير (١٨ فيلما) بالإضافة إلى جائزة الجمهور المخصصة لقسم ”الأفلام غير العربية“ (ثمانية أفلام). من الجدير بالذكر لهذا العام، أن الأفلام العربية الوثائقية الطويلة ستتنافس أيضًا على جائزة فيبريسكي.



هذا ويستضيف المهرجان للسنة الثالثة على التوالي قسماً خاصاً خارج المنافسة وهو “موعد مع السينما الفرنسية-العربية” حيث تعرض سبعة أفلاماً طويلة إمّا فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا، بالإضافة إلى أربعة أفلام قصيرة فائزة في مسابقتين تنظمان في فرنسا والأردن.



ويسر المهرجان هذا العام تسليط الضوء على السينما الأردنية من خلال "إضاءة على الأفلام الأردنية القصيرة" حيث ستعرض في هذا القسم أفلام أردنية قصيرة من إخراج أردنيين من ذوي الخبرة.



تنظم العروض في تاج سينما وسينما السيارات في العبدلي و الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومسرح الرينبو. ومن أجل الوصول إلى عددٍ أكبر من المشاهدين في الأردن، تقام بعض العروض في المحافظات.



يمكن شراء التذاكر على www.aiff.jo ونقطتي البيع في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وسينما تاج اعتباراً من ٦ آب (أغسطس) ٢٠٢٣، ستكون الأسعار رمزية للوصول لأكبر عدد ممكن من المشاهدين.



قائمة الأفلام

اضافة اعلان

الأفلام العربية الروائية الطويلة:



الأفلام العربية الوثائقية الطويلة:



الأفلام العربية القصيرة:



الأفلام الأجنبية:



موعد مع السينما الفرنسية العربية:



إضاءة على الأفلام الأردنية القصيرة:



"جنائن معلقة" من إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق)"الأخيرة" من إخراج عديلا بنديمراد ودامين اونوري (الجزائر)"أرض الوهم" من إخراج كارلوس شاهين (لبنان)"أشكال" من إخراج يوسف الشابي (تونس)"ملكات" من إخراج ياسمين بنكيران (المغرب)"صيف في بجعد" من إخراج عمر ملدويرا (المغرب)"علم" من إخراج فراس خوري (فلسطين)"جحر الفئران" من إخراج محمد السمان (مصر)"لد" من إخراج رامي يونس و سارة إيما فريدلاند (فلسطين)"جولة ميم المملة" من إخراج هند بكر (مصر)"نرجعلك" من إخراج ياسين الرديسي (تونس)"مرايا منكسرة" من إخراج عثمان السعدوبي (المغرب)"قلق في بيروت" من إخراج زكريا جابر (لبنان)"أجساد بطولية" من إخراج سارة سليمان (السودان)"شظايا السماء" من إخراج عدنان بركة (المغرب)"بغداد تثور" من إخراج كرار العزاوي (العراق)"دينار" من إخراج معاوية العمري (الأردن)"٨/٨/١٩٨٨" من إخراج أحمد الصمار (العراق)"عبر الأزقة" من إخراج يوسف الصباحي (اليمن)"الزيارة" من إخراج علي السعدي (الأردن)"طنين" من إخراج محمد فاوي (السودان)"الطفطافة والمقنين" من إخراج أمير بن صيفي (الجزائر)"عبد" من إخراج عبدالسلام الحاج (الأردن)"ترينو" من إخراج نجيب كثير (تونس)"سبات" من إخراج حسام حمو (سوريا)"السطح" من إخراج حسن صبري (العراق)"كتير كول" من إخراج ماريلين نعمان (لبنان)"عوامة" من إخراج مراد القلعي (تونس)"صاحبتي" من إخراج كوثر يونس (تونس)"حمزة: أطارد شبحا يطاردني" من إخراج ورد كيال (فلسطين)"ميكروباص" من إخراج ماجي كمال (مصر)"ترويدة" من إخراج موني أبو سمرا (الأردن)"غروب بيروت" من إخراج دانييلا استيفان (لبنان)"طريق الكاف" من إخراج إحسان كمون (تونس)"ستامبيد" من إخراج جويل ديجاردان باكيت (كندا)"إلى ليزلي" من ـإخراج مايكل موريس (الولايات المتحدة الأمريكية)"بعد الشمس" من إخراج تشارلوت ويلز (المملكة المتحدة)"بنت الغضب" من إخراج لورا باومايستر (نيكاراغوا)"الثلج والدب" من إخراج سيلسين إرغون (تركيا)"حفريات" من إخراج أليكس ساردا (إسبانيا)"حكاية من شمرون" من إخراج عماد الإبراهيم دهكوردي (إيران)"جبل السحر" من إخراج مريم شاشيا و نيك فويغت (جورجيا)"عمر لافريز - ملك الجزائر" من إخراج إلياس بلقدار (الجزائر – فرنسا)"السد" من إخراج علي شري (لبنان – فرنسا)"حرقة" من إخراج لطفي ناثان (تونس - فرنسا)"حورية" من إخراج مونيا ميدور (الجزائر - فرنسا)"تحت الشجرة" من إخراج أريج السهيري (تونس - فرنسا)"لورنس العرب، حلم الشرق" من إخراج كليمان جارجوود (فرنسا)"نزوح" من إخراج سؤدد كعدان (سوريا - فرنسا)"دعوة . من الخلا . للبحر" من إخراج مراد أبو عيشة”كروكا“ من إخراج سامر البطيخي