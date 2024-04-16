أمسية شعرية لإبراهيم نصرالله بمشاركة العازف طارق الجندي

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- نظم منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أول من أمس، أمسية شعرية للشاعر والروائي إبراهيم نصرالله، حملت عنوان: "كلما انطفأت شمعة.. نشتعل"، ألقى فيها الشاعر مجموعة من قصائده الجديدة، بمصاحبة "رباعي طارق الجندي".وخلال الأمسية التي حضرها حشد من المثقفين ومتذوقي الشعر والموسيقا، وقدمها مدير المنتدى الثقافي في "شومان" موفق ملكاوي، ألقى نصرالله 9 قصائد 7 منها جديدة تقرأ للمرة الأولى.وقرأ نصرالله، قصائد: "وغاضبا عليك أن تظل"، "ناجون"، "عطشانه"، "100 سؤال وسؤال من غزة"، "فلسطين"، "رواية قصيرة"، "في الحب تعلو"، "قصيدتهم".وصاحب المؤلف الموسيقي عازف العود الفنان طارق الجندي في العزف خلال الأمسية، عازفة الفلوت آلاء التكروري، وعازف التشيلو راغد نفاع، وعازف الإيقاع رامي الجندي.يشار إلى أن إبراهيم نصرالله هو شاعر وروائي، فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" العام 2018، شاعر وروائي، يعتبر حسب موقع ويكيبيديا واحدا من أكثر الكتاب العرب انتشار وتأثيرًا.نشر حتى الآن 15 ديوانا شعريا و24 رواية من ضمنها مشروعه الروائي "الملهاة الفلسطينية" المكون من 14 رواية تغطي أكثر من 250 عاما من تاريخ فلسطين الحديث، ومشروع "الشرفات" المكون من عشر روايات تتأمل الحال العربي من مختلف وجوهه الإنسانية والاجتماعية والسياسية.نال 11 جائزة، من بينها جائزة سلطان العويس للشعر العربي العام 1997؛ وجائزة "عرار" الشعرية، وجائزة تيسير سبول" للرواية، واختيرت روايته "براري الحمى" من قبل صحيفة الغارديان البريطانية واحدة من أهم عشر روايات كتبها عرب أو أجانب عن العالم العربي. في العام 2012 نال جائزة القدس للثقافة والإبداع التي تمنح للمرة الأولى تقديرًا لأعماله الأدبية.تطوع للصعود إلى قمة "جبل كليمنجارو"، العام 2014، دعما لأطفال فلسطينيين فقدوا سيقانهم بسبب قوات الاحتلال، ووصلوا القمة، وكتب عن هذه التجربة رواية "أرواح كليمنجارو" العام 2015، وفازت هذه الرواية بجائزة كتارا للرواية العربية العام 2016.في العام 2020، فاز بجائزة كتارا للرواية العربية للمرة الثانية، عن روايته: ثلاثية الأجراس: "دبابة تحت شجرة عيد الميلاد"، ليكون أول كاتب عربي يفوز بهذه الجائزة مرتين عن الفئة الكبرى، وفي العام 2022، فاز بجائزة فلسطين للآداب، التي تمنحها مؤسسة جائزة فلسطين، أوهايو، الولايات المتحدة، للمبدعين الذين تركوا أثرًا عميقا في الحياة والأدب، وفي العام الماضي، تم منحه "الجائزة الكبرى للرواية" من اتحاد الكتاب في تركيا تقديرا لأعماله.صدر عن تجربتيه الشعرية والروائية 16 كتابا في العالم العربي، وصدرت أكثر من 30 ترجمة لكتبه، وتناولت تجربتيه الشعرية والروائية أكثر من 80 رسالة ماجستير ودكتوراه في العالم.