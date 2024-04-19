إشهار كتاب يحكي عن جهود صلاح جرار بالأدب الأندلسي

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عمان- استضافت دائرة المكتبة الوطنية، مساء أول من أمس، حفل إشهار كتاب "جهود الدكتور صلاح جرار في الأدب الأندلسي وتراثه وتحقيقه"، للكاتبة العراقية زهراء علي صبري.وحضر حفل إشهار الكتاب الصادر عن دار الخليج للنشر والتوزيع، حشد من المثقفين والأكاديميين، وهو رسالة ماجستير للمؤلفة، أجيزت بها من قسم اللغة العربية في جامعة واسط في العراق، أشرف عليها دكتور الأدب الأندلسي في الجامعة الدكتور رعد ناصر مايود.وأعرب الدكتور جرار عن شكره لالتفاتة الكاتبة زهراء إلى جهوده من خلال تأليف الكتاب، مبينا أن تقدير الكتاب والطلاب لجهوده في البحث والتقصي والتحقق في دراساته وكتبه وبحوثه في الأدب الأندلسي، يعني له الكثير، خاصة وأنه يسعى دائما لتبيان أثر الأدب الأندلسي وحضوره، وعلاقته بالأدب العربي ومدى صلته به، ونقل جماليات الأدب الأندلسي إلى القارئ العربي، بهدف حفظه وتوثيقه للأجيال المقبلة.وشارك في حفل الإشهار الذي أدارته الدكتورة وفاء جعبور، أستاذتان تتلمذتا على يد الدكتور جرار في مساق الأدب الأندلسي، هما الدكتورة نوال الشوابكة والدكتورة رشا الخطيب، كذلك الشاعر سعيد يعقوب.وتطرقت الشوابكة، في مداخلتها، إلى الأثر الأكاديمي الذي تلقته خلال دراستها، مبينة طريقة الدكتور جرار، بتحبيب طلبته بالأدب الأندلسي، مشيرة إلى أنه ترك إرثا أدبيا جديرا بالاطلاع، بالنظر إلى عمق التحليلات التي قدمها في كتبه التي وثق بها حضور الأدب الأندلسي.بدورها، أكدت الخطيب، أهمية الدور الذي يقوم به الدكتور جرار، في تأريخ الأدب الأندلسي، ونقله للباحثين والدراسين العرب، مبينة أنه حلقة وصل أصيلة بين القارىء العربي والأدب الأندلسي.وأثنى الشاعر يعقوب، على جهود الدكتور جرار في تبيان الأدب الأندلسي وتعريف الباحثين به، مؤكدا أنه يعد مرجعية عالمية للأدب الأندلسي، ومرجعا موثوقا للدارسين والباحثين في هذا المجال.وألقى الشاعر يعقوب قصيدة أهداها للدكتور جرار بعنوان "أتيت إليك".-(بترا)