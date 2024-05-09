منتدى الفكر العربي يستقبل وفدا عسكريا من جامعة الدفاع الباكستانية

استقبل منتدى الفكر العربي في مقره وفدًا عسكريًا من جامعة الدفاع الباكستانية برئاسة اللواء محمد عامر نجم.



وقدم عضو المنتدى اللواء الركن المتقاعد السيد محمد فرغل محاضرة تناول خلالها الأحداث الجارية في بعض الدول العربية، والعلاقات العربية - الإيرانية، وقيام علاقات استراتيجية بين الصين وعدد من دول الشرق الأوسط، وظهور نظام اقتصادي جديد (بريكس)، مؤكدًا حاجتنا إلى فهم التحديات الدولية والإقليمية والمحلية للنهوض بواقع الدول العربية كافة.

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ونوه السيد فرغل إلى أن التدخل الأجنبي في الدول العربية والمؤامرات الخارجية تعمل على إنهاك وإضعاف الدول العربية، مؤكدًا أهمية تطوير مشروع عربي نهضوي إسوة بالمشاريع القائمة في المنطقة والاستفادة من العقول العربية للوصول إلى التنمية المستدامة.



وأوضح السيد فرغل أن الظروف والأحداث التي مرت بها بعض الدول العربية، ولا سيما أحداث الربيع العربي وما أعقبها من تبعات أثرت بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيرًا إلى قيام دول وقوى جديدة وأن العالم يتجه إلى قيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.



هذا وجرى نقاش موسع بين أعضاء الوفد والمحاضر حول القضايا التي طُرحت خلال اللقاء.