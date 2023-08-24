إعلان موعد تقديم طلبات التفوق الرياضي في البلقاء التطبيقية

ودعت العمادة الطلبة الراغبين بالتقدم إلى مراجعة عمادة شؤون الطلبة/ دائرة النشاط الرياضي في مركز الجامعة/ السلط لاستلام الطلبات الخاصة وتعبئتها حسب الأصول اعتباراً من صباح يوم الأحد 27/8/2023 وحتى مساء يوم الأحد الموافق 3/9/2023 وذلك ضمن الفئات التالية:
أولاً: اللاعب في صفوف المنتخب الوطني أو الأولمبي أو الشباب بموجب شهادة صادرة عن الاتحاد المعني واللجنة الأولمبية.
ثانياً: اللاعب في أحد الأندية الدرجة الممتازة بالنسبة لكرة القدم أوأندية الدرجة الأولى بالنسبة للألعاب الجماعية الأخرى بموجب شهادة صادرة عن النادي ومصدقة من اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية الأردنية.
ثالثاً: اللاعب في منتخب وزارة التربية والتعليم بموجب شهادة صادرة عن وزارة التربية والتعليم.
رابعاً: اللاعب في فريق عسكري أو مدرسي أو حائز على المركز الأول في بطولة رياضية من بطولات القوات المسلحة الأردنية أو بطولة من بطولات مدارس المملكة بموجب شهادة مصدقة حسب الأصول.
خامساً: اللاعب الحاصل على الحزام الأسود واحد دان فما فوق في ألعاب الدفاع عن النفس بموجب شهادة مصدقة من النادي أو المركز واتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية.
سادساً: أن لا تكون قد صدرت بحق اللاعب أي عقوبة رياضية بموجب تقرير من الجهة المعنية.
سابعاً: أن يكون اللاعب غير معتزل ويمارس اللعبة في نفس العام الذي تقدم فيه الفحص التفوق.
يطلب من المتقدمين الأوراق الثبوتية التالية:
- كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه.
- شهادة التفوق الرياضي مصدقة من الجهات المختصة.
- صورة مصدقة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.
- تقرير طبي يبين خلو المتقدم من الأمراض والعيوب الجسمية.
- صورة شخصية عدد (2) (4X4) سم.
- صورة عن الإيصال المالي لطلب التنسيق الموحد للجامعات الأردنية لطلبة البكالوريوس (البطاقة الإلكترونية).
- صورة عن الإيصال المالي لطلب الالتحاق في كليات جامعة البلقاء التطبيقية لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة.
- الجامعة غير ملزمة بقبول الطلبة في كافة الألعاب المتاحة حيث تكون الأولوية حسب حاجة الجامعة.
علماً بأنه سوف يتم تحديد مواعيد الاختبارات العملية لاحقاً للمتابعة يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني: https://www.bau.edu.jo