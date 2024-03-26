اختبار حقيقي لوعي الجماهير في مباراة الفيصلي والوحدات.. محترفو "النشامى" يطالبون أنديتهم الخارجية بإجازات رمضانية

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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تذكرة "سكاي بوكس" نفدت



نجح اتحاد كرة القدم في الترويج لتذكرة "سكاي بوكس" البالغ سعرها 1000 دينار، والتي طرحت لحضور مباراة الأردن وباكستان التي جرت أمس على ستاد عمان، ضمن تصفيات كأس العالم، حيث تم بيع التذكرة أول من أمس.

وتأتي هذه التذكرة التي طرحها اتحاد الكرة حديثا، في إطار الترويج للمنتخب، والحث عن دعمه بعد الإنجاز الأخير الذي تحقق في كأس آسيا الأخيرة في قطر، حيث تتيح هذه التذكرة لمشتريها، بحضور المباراة من غرفة تتسع لـ8 أشخاص، ويتوفر فيها كافة سبل الراحة من مقاعد مريحة وضيافة وغيرها من التفاصيل المشجعة لحضور المباريات باجواء لطيفة.

محاولة "اتحادية" جديدة للقاء الأندية بهدف إطلاق الإستراتيجية

تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، يعتزم إجراء محاولة ثانية، لدعوة أندية المحترفين لاجتماع، من أجل مناقشة الخطة الإستراتيجية للكرة الأردنية خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي سيتم إطلاقها قريبا.

اتحاد الكرة سبق وأن وجه الدعوة لعقد اجتماع مع رؤساء الأندية وأمناء السر كان يفترض أن يعقد يوم السبت الماضي، قبل أن ترفض الأندية الحضور وبالتالي إلغاء الاجتماع وحفل الإفطار.

المعلومات تشير إلى أن اتحاد الكرة، وحرصا منه على إشراك الأندية في النقاش حول الخطة، سيقوم قريبا بتوجيه الدعوة مرة أخرى للأندية من أجل عقد الاجتماع، وفي حال لم تستجب الأندية، فإن الاتحاد سيجد نفسه مضطرا لإطلاق الإستراتيجية.

فريق أردني يظفر بلقب بطولة السفارات في قطر

ظفر فريق السفارة الأردنية في قطر، بلقب بطولة السفارات الرمضانية التي أقيمت برعاية إسباير زون، بمشاركة 12 فريقا، مثلوا 12 سفارة.

وحقق نشامى السفارة الأردنية اللقب، بعد الفوز في المباراة النهائية على الفريق الإيراني، في لقاء حضره السفير الأردني في قطر زيد اللوزي. ومثل الفريق الأردني كل من أحمد العضايلة وفهد القواسمي ومراد الصوص ومحمد عبيدات وعلي حرب وطارق الحمد وسعيد علياء واسامة العون وعمار عبويني وصبحي الزعبي وبدر الهويدي ووسيم سعيفان وسامر مقابلة.

وأشرف على الفريق المدرب مأمون جرار والإداري محمد الفاعوري.

اختبار حقيقي لوعي الجماهير في مباراة القطبين

عبر عدد كبير من جماهير الكرة الأردنية، عن أمنياتهم أن تشهد مدرجات ستاد عمان الدولي، تشجيعا نظيفا خال من الهتافات المسيئة والمستفزة، خلال مباراة كلاسيكو الكرة الأردنية التي تجمع الفيصلي والوحدات يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين. وأشار عدد من الرياضيين خلال سهرات رمضانية، أن الجمهور اعتاد في مباراة القطبين على الخروج عن النص، من خلال الهتافات المسيئة وتبادل الشتائم، لتأتي مباراة يوم الأحد بظروف مختلفة، تفرض على الجمهور أن يكون أكثر وعيا.

المتحدثون أشاروا إلى أن العدوان على غزة، والجهود الأردنية الكبيرة لاغاثة الأهل هناك، والعمل على إيقاف العدوان الهمجي الصهيوني، يفرض على الجمهور أن يكون واعيا ومتكاتفا وعلى قدر المسؤولية، من خلال التشجيع المثالي في المدرجات، بل وتبادل الهتافات المثالية بين الجمهورين، وإيصال رسائل تعزز من الدعم الأردني للأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة.

الجمهور يراهن على أن تكون مباراة يوم الأحد المقبل مختلفة في المدرجات عن المباريات السابقة، متمنين أن تشكل انموذجا رائعا للتشجيع.

محترفو المنتخب يغادرون عمان.. وآخرون يمددون إجازاتهم

بدأ لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترفون في الخارج، بمغادرة عمان، بعد أن أنهوا ارتباطهم بالمنتخب الذي خاض مباراتين أمام منتخب باكستان ضمن تصفيات كأس العالم.

وبدأ اللاعبون بالمغادرة اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء، بانتظار اكتمال مغادرتهم قريبا.

محترفون آخرون في المنتخب نجحوا في تأجيل مغادرتهم، بعد أن حصلوا على إجازة من أنديتهم الخارجية.

ويأتي طلب اللاعبين لإجازات من أنديتهم، بسبب رغبتهم في قضاء أيام رمضانية مع أهاليهم، قبل الالتحاق بالأندية في الخارج.

ويضم المنتخب لاعبين محترفين في فرنسا وقطر والسعودية وهم: موسى التعمري ويزن عرب ويزن نعيمات وعلي علوان وإبراهيم سعادة ويزيد ابو ليلى ومحمد ابو حشيش.

تحولات لافتة في تدريبات المنتخب الوطني

بدأت تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشهد تحولات لافتة، بسبب ارتفاع شعبية اللاعبين عقب الإنجاز الأخير الذي تحقق في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر، وحل فيها منتخب النشامى بالمركز الثاني.

أبرز التحولات تمثلت بتواجد عدد كبير من الجماهير في التمارين، بهدف التقاط الصور مع اللاعبين، وهو ما كان واضحا في التمارين الأخيرة للمنتخب، الأمر الذي استدعى الاستعانة برجال الدرك للتواجد في التدريبات، وهو أمر لم يعهده الجمهور سابقا. وكان لافتا تواجد الأطفال بشكل لافت الذين يحاولون حضور التدريبات والتقاط الصور مع نجوم المنتخب، خاصة مع عدد محدد من النجوم الذين ارتفعت شعبيتهم بشكل لافت ومؤثر.

وكانت التغطية المميزة للإعلام الرياضي الأردني، في بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، لعبت دورا مهما في رفع شعبية نجوم المنتخب.

شباب حوارة يحتفي بالقيادات الشبابية والرياضية

ينظم نادي شباب حوارة اليوم الأربعاء، حفلا إفطار رمضانيين للقيادات الشبابية والرياضية والداعمين، وذلك في مقر النادي.

الحفل الذي يقام برعاية رئيس بلدية إربد نبيل الكوفحي، يشتمل أيضا على حوار رياضي بهدف تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات في الرياضة. وأكد رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، أن هذا الحفل يأتي في إطار أنشطة النادي، في التفاعل مع القطاعين الرياضي والشبابي، بهدف خدمة الرياضة الأردنية.

من تتويج الفريق الأردني الفائز ببطولة السفارات الرمضانية في قطر-(من المصدر)





كواليس النجوم

• الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، نشر فيديو يوضح كيفية دخول الجمهور إلى ستاد عمان، لحضور مباراة الأردن وباكستان التي جرت أمس.. الفيديو يوضح للجمهور أماكن الدخول وأماكن اصطفاف السيارات، وجميع التفاصيل، في خطوة ايجابية تواكب اجراءات التطور في الملاعب العالمية.

• لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، حظي باهتمام كبير، عندما تولى مسؤولية الإمامة في صلاة التراويح في أحد مساجد عمان أول من أمس.

• الغالبية العظمى من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، يواصلون شكواهم من عدم القدرة على تحصيل مستحقاتهم المالية المتأخرة من أنديتهم.. تدريبات في أندية لم تكتمل بسبب غياب اللاعبين احتجاجا على تأخر الرواتب، فيما انخرط لاعبون في التمارين، بعد وعود إدارية بصرف المستحقات قريبا.