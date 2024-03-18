تصريحات عموتة تستفز الاتحاد.. حنين تدير مباراة "الأولمبي" والحسين إربد

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



توقعات بتغيير "جودة" قميص المنتخب منتصف العام

توقع لاعبون في المنتخب الوطني لكرة القدم، أن يقوم اتحاد الكرة، باستبدال قمصان المنتخب والبدلات الرياضية المخصصة للاعبين منتصف العام الحالي، بعد تذمر نجوم المنتخب من جودة اللباس الجديد.

وكان نجوم في منتخب النشامى، كشفوا عن تذمرهم من نوعية قمصان المنتخب الجديدة، التي تم إحضارها بعد بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، والتي اعتبرها اللاعبون غير مناسبة لمنتخب أردني حصل على وصيف بطل آسيا.

المعلومات تفيد بوعود بإمكانية العودة إلى نوعية أخرى من الأدوات الرياضية منتصف العام الحالي.

ناد يستدعي لاعبا أردنيا من النرويج دون أن يسجله

استدعى أحد أندية المحترفين لكرة القدم، لاعب منتخب الشباب السابق زيد الأصفر المقيم في النرويج، من أجل تسجيله خلال فترة القيد الأخيرة، من دون أن يتمكن من ذلك، الأمر الذي أصاب اللاعب بالإحباط.

القصة بدأت قبل أسابيع قليلة، عندما تواصل المدرب مع اللاعب الأصفر المتواجد في النرويج، وتم استدعاؤه من أجل اللعب في الفريق خلال مرحلة الإياب الحالية من دوري المحترفين، حيث حضر النجم الشاب إلى عمان، قبل أن يتفاجأ بإبلاغه من قبل المدرب بصعوبة تسجيله.

يشار إلى أن الأصفر لعب في صفوف منتخب الشباب في العام الماضي.

تصريحات عموتة المتكررة تثير استغراب الاتحاد

تفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم، ليس راضيا عن التصريحات المتكررة للمدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، المتعلقة بشأن إمكانية رحيله عن المنتخب، بسبب ظروف خاصة.

المعلومات تشير إلى أن تصريحات عموتة استفزت الاتحاد في الفترة الأخيرة، قبل أن يأتي التصريح الأخير خلال تدريب المنتخب في عمان، ويرفع من وتيرة الغضب غير المعلن.

اتحاد الكرة لم يكن راضيا عن تصريحات عموتة المتعاقبة والكثيرة عقب انتهاء منافسات كأس آسيا، والمتعلقة بإمكانية الرحيل وعدم حسم الأمر، ليأتي التصريح الأخير ويثير الغضب، خاصة وأن اتحاد الكرة سبق وأن أكد أن المدرب باق مع المنتخب، ما تسبب في تناقض في التصريحات.

حنين مراد تدير مباراة المنتخب الأولمبي والحسين إربد

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تولت الحكمة حنين مراد، إدارة المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأولمبي لكرة القدم والحسين إربد، أول من أمس، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الرسمية المقبلة. وساعد حنين مراد في إدارة المباراة؛ الحكمتان إسلام العبادي ورهف الأخرس، في اللقاء الذي انتهى بفوز الحسين إربد بنتيجة 2-1.

تجهيز مقاعد ستاد عمان قبيل مباراة باكستان

أكد مسؤول المنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب نمر الغنايم، أن مدرجات ستاد عمان ستظهر بحلة جديدة، وبشكل مكتمل قبيل استضافة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الباكستاني يوم 26 الحالي، في إطار تصفيات كأس العالم.

وأشار الغنايم، في رده على صورة المقاعد المكسورة في مدرجات ستاد عمان، إلى أن هذا المنظر لن يكون موجودا في مباراة باكستان، وتحديدا يوم الخميس المقبل.

وأضاف "تجميع المقاعد المكسورة في مدرجات ستاد عمان، جاء بهدف البدء في الصيانة، حيث عانت أرضية المدرجات من ضعف نتيجة تكرار تكسير المقاعد من قبل الجمهور، الأمر الذي استدعى إعادة ترميم المدرجات قبل إعادة تثبيت المقاعد، وهو ما نقوم به حاليا، تمهيدا لإعادة تثبيت المقاعد على أرضية قوية ومتماسكة.

وقال في تصريح لـ"الغد": "أرضية المدرجات التي تحمل المقاعد أصابها الإعياء نتيجة تكرار عملية تكسير المقاعد من قبل الجماهير، وبالتالي الحاجة لصيانة جديدة، وهو ما نقوم به حاليا، استعدادا لإعادة تركيب المقاعد على أرضية صلبة وملائمة"، متمنيا على الجماهير أن تتجنب عمليات التكسير في المباريات حفاظا على المنشآت الرياضية العريقة والمتميزة مثل ستاد عمان.

الجمهور ينتقد أسعار تذاكر مباراة الأردن وباكستان

انتقد عدد كبير من جماهير الكرة الأردنية، أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الباكستاني يوم 26 الحالي، والتي تقام على ستاد عمان، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.

وجاءت هذه الانتقادات، بعد أن طرح الاتحاد، أول من أمس، أسعار التذاكر التي توزعت بين 20 دينارا و6 دنانير و4 دنانير.

واعتبرت الجماهير أن الأسعار مبالغ فيها بشكل لافت، خاصة وأن المباراة أمام منتخب ضعيف يخلو من النجوم المعروفين، وبالتالي ضرورة تخفيض الأسعار لإتاحة المجال أمام الجماهير للتوافد على مدرجات ستاد عمان لمؤازرة المنتخب.

كواليس النجوم

• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، المحترف في فريق مونبلييه الفرنسي، لعب بديلا في المباراة، أول من أمس، أمام فريق باريس سان جيرمان، في مباراة أقيمت بالدوري الفرنسي وانتهت بفوز باريس بنتيجة 6-2.. فريق مونبلييه زج باللاعب التعمري في الدقيقة 60 من المباراة.• مباريات تصفيات كأس العالم التي تقام يومي 21 و26 الحالي، تشهد حضورا لافتا لكوادر التحكيم الأردني، من خلال تواجد طاقم حكام أردني بقيادة أدهم مخادمة، لقيادة مباراة منتخبي تايلند وكوريا التي تقام في بانكوك، وطاقم حكام أردني بقيادة أحمد فيصل لمباراة أوزبكستان وهونغ كونغ... مقيمو الحكام الأردنيون لهم نصيب في هذه التكليفات، من خلال تواجد عوني حسونة مقيما للحكام في مباراة الكويت وقطر، وإسماعيل الحافي لمباراة أوزبكستان وهونغ كونغ، وناصر درويش مقيما لحكام كوريا الجنوبية وتايلند.