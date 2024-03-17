الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

12 ألف دولار للعطار.. والفيصلي يرد على شكوى الكامرجي

ملاحظات لنجوم المنتخب حول القمصان والمعسكر.."المحترفين" تتحرك لمقاطعة اجتماع الاتحاد

اللاعب مجدي العطار - (أرشيفية)
اللاعب مجدي العطار - (أرشيفية)

 نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
أندية المحترفين تتحرك لمقاطعة ورفض دعوة الاتحاد
بدأت أندية المحترفين لكرة القدم، بالتحرك والتشاور لاتخاذ موقف جماعي برفض دعوة اتحاد الكرة لعقد لقاء يوم السبت المقبل.
وكان اتحاد كرة القدم، وجه الدعوة لرؤساء أندية المحترفين، لحضور الجلستين الحواريتين قبل وبعد إفطار يوم السبت المقبل، لمناقشة إستراتيجية كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وما أن وصلت الدعوة إلى الأندية، حتى بدأت الاتصالات عبر الهاتف والمشاورات عبر "الواتساب"، لدراسة هذه الدعوة والعمل على اتخاذ موقف موحد يفضي إلى عدم الحضور. وتبادل رؤساء الأندية الرأي على "جروب الواتساب"، حيث كان هناك شبه إجماع على رفض الدعوة، بانتظار تنسيق الموقف قبل حسم الموضوع بشكل نهائي.
وكشفت أندية عن غضبها من هذه الدعوة التي تأتي لهدف حواري، بعيدا عن مشكلة الأندية الرئيسية التي تعاني من أزمات مالية خانقة، كما أن الأندية تعيش حالة من الغضب بسبب رفض اتحاد الكرة رفع قيمة الدعم من نصف مليون دينار إلى مليون، الأمر الذي يدفع الأندية لدراسة مقاطعة اجتماع السبت.
العطار يحصل على حكم بـ12 ألف دولار من العين السعودي
حصل اللاعب مجدي العطار، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يقضي بإلزام نادي العين السعودي، بدفع مبلغ 12 ألف دولار للاعب.
وسبق للعطار الذي يلعب حاليا مع نادي الحسين إربد، وأن احترف في فريق العين السعودي، قبل أن يغادره ويقدم شكوى بحقه للحصول على مستحقاته المالية، ليأتي حكم الفيفا بضرورة دفع مبلغ 12 ألف دولار للاعب.
ورغم أن المبلغ لم يرض طموح اللاعب، إلا أن العطار لن يقدم استئنافا للحكم، وسيقبل بالحصول على 12 ألف دولار.
يشار إلى أن مجدي العطار سبق وأن لعب في الصريح والفيصلي والحسين إربد، كما خاض تجارب احتراف في السعودية والبحرين.
ملاحظات لنجوم المنتخب على نوعية القمصان والمعسكر
أبدى عدد من نجوم المنتخب الوطني الأول، ونجوم في المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ملاحظاتهم حول نوعية الملابس الرياضية الجديدة التي تم تسليمها للمنتخبين الأول والأولمبي، معتبرين أن هذه النوعية لا تليق بمنتخب وطني وصل إلى نهائي كأس آسيا.
واعتبر لاعبون أن الملابس الرياضية التي كان يحضرها اتحاد الكرة للمنتخب، قبل وخلال منافسات كأس آسيا، كانت تمثل نوعية جيدة من اللباس، قبل أن يتبدل الحال بعد كأس آسيا، من خلال تغيير نوعية القمصان والبدلات الرياضية التي اعتبرها نجوم المنتخب غير لائقة بمنتخب النشامى.
وتمنى اللاعبون أن يتم استبدال الملابس الحالية بملابس أفضل تليق بالمنتخب ونجومه.
لاعبون في المنتخب أيضا، تذمروا من طول فترة المعسكر الداخلي في الفندق بعمان، استعدادا للقاء باكستان، معتبرين أن الأفضل كان دعوة المنتخب للدخول في معسكر قبل يومين من السفر، وليس قبل أسبوع تقريبا، خاصة وأن اللاعبين يتوقون لرؤية عائلاتهم خلال الشهر الفضيل.
ويرى لاعبون أن الخيار الأفضل كان يتمثل ببدء التدريبات من دون إقامة في الفندق، على اعتبار أن مباراة باكستان لا تستحق مثل هذه التحضيرات.
الفيصلي يرد على شكوى الكامرجي المطالب بحوالي 120 ألف دولار
رد النادي الفيصلي رسميا، على شكوى المحترف التونسي السابق في فريق كرة القدم رفيق الكامرجي، الذي سبق وأن احترف في الفريق قبل أن يغادره أخيرا.
وأوضح الفيصلي في رده الرسمي، على أن مطالب اللاعب مبالغ فيها، وأن هناك العديد من التفاصيل التي توضح أن حقوق اللاعب المالية لا توازي المبلغ المطلوب.
وكان الكامرجي قدم شكوى رسمية ضد الفيصلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبا بحوالي 120 ألف دولار، بانتظار الحكم النهائي الصادر عن الاتحاد الدولي.
لاعبو "النشامى" يتحرون فتوى الإفطار 
بدأ عدد من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، بتحري فتوى إمكانية الإفطار، عند السفر يوم الثلاثاء المقبل إلى باكستان، للقاء منتخبها يوم 21 الحالي، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.
وتوجه لاعبون إلى دائرة الإفتاء وعدد من علماء الدين، للاستفسار والسؤال عن جواز الإفطار في نهار رمضان، خلال السفر إلى باكستان وخلال المباراة.
اللاعبون حصلوا على فتوى إيجابية بشأن الإفطار خلال السفر الطويل، رغم أنهم لا يحبذون الإفطار، حيث تمسك  أغلب نجوم المنتخب بالصيام في حال لم يتعرضوا لمشقات تفوق قدراتهم.

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اللاعب رفيق الكامرجي - (أرشيفية)

 

كواليس النجوم

• كوادر تحكيمية أردنية من حكام ومراقبين ومقيمين، تستعد للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم التي تقام يومي 21 و26 الشهر الحالي.
• خطوة الترس النادي الفيصلي بإقامة حفل إفطار رمضاني خيري أول من أمس، لجمعية بيت الخير، لاقت إطراء وإشادة الكثيرين، لما لهذه الخطوة من أبعاد إنسانية وخيرية.. الحفل شهد العديد من الفقرات والفعاليات.
• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يدرس إبعاد المحترف الأجنبي في الفريق، بسبب عدم القدرة على دفع مستحقاته المالية.. النادي يدرس إبعاد المحترف سلميا وبالتوافق، في حال وافق المحترف على ذلك.
• عدد كبير من محبي نادي الرمثا، يتوقعون أن ينجح استئناف الرمثا في تخفيض عقوبة الـ25 ألف دينار التي فرضها الاتحاد على الرمثا بسبب تناقص لاعبيه أمام الحسين إربد، نتيجة حدوث وفاة في المدرجات لأحد مشجعي النادي..هذه التوقعات جاءت بسبب اعتقادهم أن الاتحاد سينظر إلى الموضوع من منطلق إنساني وفق حديث المشجعين.


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