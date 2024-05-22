رحلات لجمهور طاجكستان إلى عمان.. 60 ألف دينار للاعبي الفيصلي في حال الفوز بالدوري

خالد الخطاطبة

عمان - نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اتحاد طاجكستان يسير رحلات إلى عمان

أعلن اتحاد طاجكستان لكرة القدم، عن تسيير رحلات طيران إلى عمان، للجمهور الطاجكي الراغب بمؤازرة منتخب طاجكستان في مباراته المهمة أمام المنتخب الوطني التي تجري على ستاد عمان الدولي، يوم 6 الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تحفيز الجمهور على مؤازرة فريقه من الملعب، نظرا لأهمية هذه المباراة التي ستمنح الفائز فيها بطاقة التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

وحدد اتحاد طاجكستان لجماهيره، أسماء الفنادق التي يمكنهم استخدامها خلال رحلتهم إلى عمان، في خطوة تشجيعيه.

ووفق البرنامج فإن جمهور طاجكستان سيحضر يوم المباراة، قبل المغادرة في اليوم التالي.

60 ألف دينار للاعبي الفيصلي في حال الفوز بالدوري

تفيد المعلومات أن النادي الفيصلي، أبلغ لاعبي فريق الكرة، بأنه سيخصص كامل جائزة دوري المحترفين القادمة من اتحاد الكرة والبالغة 60 ألف دينار، للفريق كجهازين فني وإداري ولاعبين.

وتأتي هذه الخطوة كتحفيز لنجوم الفريق، بحثا عن لقب الدوري المتأرجح بين الحسين إربد والفيصلي، رغم أفضلية نادي الحسين في الفوز باللقب، كون مصيره بيده، فيما يحتاج الفيصلي للفوز على شباب الأردن، وتعثر الحسين بالخسارة أو التعادل أمام سحاب.

هاني يعود بعد انتهاء عقده في أذربيجان

عاد المحترف الأردني في فريق غابالا الأذري عمر هاني إلى عمان أول من أمس، بعد انتهاء عقده مع فريق غابالا الأذري.

وينتظر أن يبدأ اللاعب تدريباته الفردية في عمان، لحين اتضاح وجهته المقبلة التي لم تحدد حتى الأن.

تسوية بين الفيصلي والحارس السوري مدنية

تفيد المعلومات أن النادي الفيصلي، توصل إلى تسوية مالية مع حارس مرمى فريق الكرة السوري أحمد مدنية، الذي سبق وأن اشتكى من عدم تسلمه للمستحقات، وعدم تأمينه بسيارة خاصة لتنقلاته.

وتحدثت إدارة النادي مع الحارس، وتوصلت معه إلى حلول بانتظار انتهاء الموسم الكروي تمهيدا لرحيله عن الفريق.

حجازي يستعد للاحتفال بزفافه الجمعة

يستعد اللاعب الأردني ماهر حجازي، لدخول القفص الذهبي يوم غد الجمعة، مستثمرا غياب المنافسات في ظل عدم ارتباطه حاليا بأي ناد من الأندية.

واحترف اللاعب في الموسم الماضي في الهند قبل أن ينتهي عقده، بانتظار تحديد وجهته المقبلة، حيث ترجح المعلومات إمكانية تجديد عقده مع فريقه الهندي.

وسبق وأن لعب حجازي مع فريق الحسين إربد في الموسم قبل الماضي، قبل أن يخوض أكثر من تجربة احتراف في العرق والهند.

نادي شباب حوارة يستضيف ندوة انتخابية

استضافة نادي شباب حوارة أول من أمس، ندوة خاصة تتعلق بالانتخاب والاقتراع وتقسيم الدوائر والأحزاب وإليه احتساب الأصوات.

وشارك حديثه الخريشة وزير التنمية السياسية والبرلمانية وأمين عام الوزارة الخوالدة ومندوب رئيس الهيئة المستقلة قيس إرشيدات في الندوة التي تفاعل معها الحضور بعد أن تم شرح إليه الانتخاب والاقتراع وتقسيم الدوائر والأحزاب من قبل المعنين حيث شارك في النقاش نواب المنطقة ورؤساء وأمناء الأحزاب ومجلس محافظة إربد، ومدير شباب إربد يحيى المومني ومديرو الغرف التجارية والصناعية والأكاديميون والنخب السياسية والمهتمون.

وفي نهايه الندوة سلم مدير شباب إربد ورئيس النادي راتب شطناوي والرئيس الفخري النائب محمد شطناوي الدروع على المدعوين.

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جانب من ندوة التعريف بالانتخابات في نادي حوارة - ( من المصدر)