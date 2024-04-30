"السياح" يدفعون العقبة لطلب نقل مباراته للزرقاء.. عموتة يعيد "سيمفونية" الرحيل

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



"سياح العقبة" يدفعون الفريق لطلب نقل مباراته إلى الزرقاء

خاطب نادي شباب العقبة اتحاد كرة القدم رسميا، لطلب نقل مباراته يوم الجمعة المقبل أمام شباب الأردن، ضمن دوري المحترفين، من ملعب تطوير العقبة إلى ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

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وبرر نادي شباب العقبة طلبه هذا، بسبب توافد السياح الأردنيين بشكل كبير على مدينة العقبة، بسبب عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد العمال، ما جعل من الصعوبة على النادي، التمكن من الحصول على حجوزات في الفندق للاعبي الفريق الذين يقطنون في عمان والزرقاء.



وأشار نادي شباب العقبة في تصريح لـ"الغد"، إلى أن مدينة العقبة تشهد اليوم وحتى السبت المقبل، توافد أعداد كبيرة للسياح الذين فضلوا استثمار هذه العطلة، في التنزه في مدينة العقبة.



ونسق العقبة مع نادي شباب الأردن بهذا الخصوص، بانتظار رد اتحاد الكرة المتوقع موافقته على طلب النادي.



يشار إلى أن نادي شباب العقبة يعاني أيضا من مبارياته البيتيه التي تقام على ملعب تطوير العقبة، بسبب تكلفة تأمين حجوزات فندقية للاعبين الذين يقطنون في عمان والزرقاء، ما يعني إرهاق ميزانية النادي الذي يعاني أصلا من أزمات مالية متتالية.



وكان العقبة يمني النفس بخوض مباراته السابقة مع الفيصلي، على ملعب الزرقاء، بدلا من ملعب العقبة، أملا في الحصول على ريع إضافي، إلا أن الانقسام في وجهات النظر داخل إدارة نادي شباب العقبة، ابقى المباراة في مكانها بالعقبة، وبالتالي عدم الحصول على الريع المالي المطلوب.



عموتة يعيد "سيمفونية" الرحيل

أعاد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، "سيمفونية" احتمالية الرحيل عن منتخب النشامى.



جاء ذلك خلال لقاء إعلامي جديد في المغرب، تحدث فيه عموتة عن طلبه مغادرة المنتخب لظروف خاصة، لافتا إلى أن الرحيل سيكون بعد 3 أو 4 أشهر وفق ما جاء في حديث المدرب المغربي.



وينتظر أن يصل عموتة قريبا إلى عمان، لبدء تحضيرات المنتخب لمباراتي طاجيكستان والسعودية الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم، قبل حسم أمره بالرحيل أو الاستمرار مع المنتخب.



وكان عموتة قد كرر في لقاءات إعلامية كثيرة، مسألة رغبته بالرحيل لظروف خاصة، الأمر الذي دفع اتحاد الكرة لوضع خطة بديلة في حال حسم المدرب المغربي أمره بالرحيل.



يشار إلى أن مساعدي عموتة في المنتخب، يفترض أن يصلوا الأسبوع المقبل، تمهيدا لبدء ترتيبات تحضيرات المنتخب، لحين وصول المدير الفني.



بوظو أول حكم أجنبي في الملاعب الأردنية.. وسرور يلعب بيد واحدة

في خضم الحديث عن اقتراحات بالاستعانة بحكام أجانب، في بعض مباريات دوري المحترفين، بعد دخول البطولة مراحل حاسمة، كشف الزميل الإعلامي المخضرم صاحب الأرشيف الرياضي الواسع كمال الروسان، عن أول استعانة المنافسات الأردنية بحكم أجنبي في عام 1976.



الروسان قال إن مباراة الفيصلي والجزيرة التي جرت في عام 1976، شهدت الاستعانة بأول طاقم حكام أجنبي في الملاعب الأردنية، بقيادة حكم الساحة السوري عدنان بوظو، ومساعده شقيقه فاروق بوظو وسالم أيمش.



الاستعانة بحكام أجانب في تلك المباراة، كان بسبب حدة التنافس بين الفيصلي والجزيرة على لقب الدوري، حيث كان الفيصلي يحتاج للفوز أو التعادل لحسم اللقب، فيما كان يحتاج الجزيرة للفوز في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ليتوج الفيصلي بطلا للبطولة.



اللافت في هذه المباراة، أن حارس مرمى الفيصلي أنذاك نادر سرور، تعرض لإصابة في اليد منتصف الشوط الثاني، ولكنه بقي في الملعب، وأكمل المباراة بيد واحد، وبالرغم من ذلك لم يتمكن الجزيرة من التسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل ويتوج الفيصلي بطلا للدوري.



هل يلتئم مجلس اتحاد الكرة اليوم؟

تفيد المعلومات أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، يعتزم عقد جلسة اليوم الأربعاء، لبحث العديد من الأمور والتفاصيل.



ومن البنود التي يتوقع أن يتم مناقشتها في الجلسة المقبلة للاتحاد، تحضيرات المنتخب الوطني لمباراتي طاجيكستان والسعودية بتصفيات كأس العالم اللتين تقامان خلال شهر حزيران (مايو) المقبل، ونتائج المنتخب الأولمبي في كأس آسيا الأخيرة التي شهدت خروج المنتخب من الدور الأول، وأجندة الموسم الكروي المقبل.

كما يتوقع أن يبحث الاتحاد، المذكرة المرفوعة من أندية المحترفين بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الأردن للفئات العمرية، والدعم المالي وغيرها من التفاصيل.



وتترقب أندية المحترفين والدرجتين الأولى والثانية، اقرب اجتماع لاتحاد الكرة، للتعرف على إمكانية الاستجابة لمطالبهم التي تتركز في أغلبها على الدعم المادي، إلى جانب مطلب الدرجة الأولى بلقاء مسؤولي اتحاد الكرة، لشرح معاناتهم بالتفصيل.



إصابة المدير الفني لاتحاد الكرة بسبب تمريرات المدربين

تعرض المدير الفني لاتحاد كرة القدم اليكس جيتزي، لإصابة في العضلة، خلال مشاركته في مباراة ترفيهية جمعت فريقين يمثلون المدربين المشاركين في دورة المحترفين "البرو" التي تنطلق الشهر الحالي.



وكان اجتماع أليكس مع المدربين، تحول لاحقا إلى مباراة ودية بين المشاركين في الدورة، شارك فيها المدير الفني الهولندي الذي تعرض لاصابة تمثلت في شد عضلي، اضطر على أثرها لمغادرة ملعب البولو الذي استضاف اللقاء.



وفي تفاصيل الإصابة، فإن أليكس ووفق أحد المدربين المشاركين بذل مجهودا كبيرا في المباراة، خاصة وأن جميع لاعبي فريقه كانوا يبحثون عن ايصال الكرة إليه، الأمر الذي تسبب في الشد العضلي الذي دفعه لمغادرة الملعب مصابا، بعد أن ارهقته تمريرات زملائه في الفريق الذين حاولا التقرب منه من خلال التمريرات.

يشار إلى أن أليكس المسؤول الفني في الاتحاد هو المسؤول عن دورة "البرو" التي يحاضر فيها بشكل رئيسي ديان صالح، ويساعده صالح دغش وإسلام ذيابات وأحمد عبدالقادر، علما أن اسلوب هذه الدورة، سيكون مختلفا عن الدورات السابقة، من خلال لااسلوب وطريقة المحاضرات.

مدرب مغير السرحان خالد الدبوبي - (ارشيفية)



إدارة الفيصلي تحفز لاعبيها

حفزت إدارة النادي الفيصلي، لاعبي فريق الكرة، لمواصلة العروض المتميزة، والنتائج اللافتة، خلال المباريات المقبلة بدوري المحترفين، بحثا عن لقب الدوري.



جاء ذلك خلال زيارة الإدارة برئاسة نضال الحديد إلى تدريب الفريق أول من أمس، ولقاء اللاعبين والجهاز الفني.



واثنت الإدارة على ما يقدمه الفريق من مستويات متميزة، مؤكدة مواصلة الدعم بحثا عن مزيد من الإنجازات.



ووعدت الإدارة اللاعبين، بالعمل على تأمين جزء من مستحقاتهم قريبا، من دون تحديد موعد ثابت.



يشار إلى أن جمهور الفيصلي، راض بشكل كبير على الفريق ونتائجه وادائه في الفترة الأخيرة، بقيادة المدير الفني أحمد هايل، الذي نجح في نقل الفريق نقله نوعية بشهادة المتابعين.

المدرب جمال ابو عابد - (ارشيفية)

كواليس النجوم

• عدد كبير من المدربين واللاعبين المتقدمين بشكاوى ضد أنديتهم، يتساءلون عن موعد الاجتماع المقبل للجنة أوضاع اللاعبين، متمنين أن تسارع اللجنة إلى عقد الجلسات، للنظر في الشكاوى المكدسة.. مدربون أشاروا إلى أنهم تقدموا بشكاوى منذ فترة طويلة، من دون أن يتم البت فيها حتى الآن.

• خلال جلسة رياضية، ضمت لاعبين سابقين، اعتبر البعض أن المدرب جمال أبو عابد، يعتبر خيارا مناسبا لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، في حال قرر المدرب المغربي الحسين عموتة الرحيل عن "النشامى"..صاحب الرأي أكد أن منتخب النشامى يضم مواهب متميزة، وكل ما يحتاجه المنتخب مدرب صاحب شخصية قوية، وهو ما يتوفر في أبو عابد الذي يملك ايضا الخبرة الفنية الكبيرة.. يشار إلى أن أبو عابد أشرف أخيرا على تدريب فريق الفيصلي، قبل أن يغادره، علما أنه أيضا سبق وأن اشرف على تدريب المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي.

• أغلب أندية المحترفين تسلمت قيمة الدعم من اتحاد الكرة.. الأندية التي لم تتسلم قيمة الدعم، جاء بسبب عدم اكتمال الأوراق المالية أو عقوبات مالية سابقة.. اللاعبون يتربصون بموعد وصول المبالغ أملا في الحصول على جزء من رواتبهم.

• المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي، تلقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من عبارات المواساة بوفاة والده.. الدبوبي من المدربين الدمثين والخلوقين الذين يتمتعون بمحبة الجميع.. فريق مغير السرحان يلتقي اليوم فريق سحاب ضمن منافسات دوري المحترفين، ما يعني أن الدبوبي سيحتجب عن اللقاء، حيث سيتولى إدارة المباراة مساعد المدرب أحمد الحراحشة.

• فريق الحسين إربد لكرة القدم للسيدات، يحاول مساعيه للحصول على خدمات لاعبتي فريق عجلون ليان المومني ولين المومني، لمشاركته منافسات دوري المحترفات الذي ينطلق يوم 17 الشهر الحالي.. الحسين إربد خاطب عجلون، وابلغه أن اتحاد الكرة يلزم الأندية براتب محدد، وبالتالي فإن راتب اللاعبة ليان سيكون 400 دينار، بحيث يكون الراتب الأول والثاني للنادي، الراتب الثالث نصفه للنادي ونصفه للاعبة، الراتب الرابع والخامس لنادي عجلون، والراتب السادس للاعبة.

• الإعلامي الأردني المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، نشر مقالا على صفحته الشخصية، يتحدث فيه عن تباين الأراء في مسألة الفريق الأقرب إلى احراز لقب دوري المحترفين الحسين إربد أم الفيصلي..ملكاوي أكد أن الفريقين يتعرضان لضغوط ولكن بنسب مختلفة، على اعتبار أن الحسين إربد اقل ضغطا بسبب فارق النقاط، وأن مصيره بيده.. ملكاوي أكد أن الحسين إربد يستحق لقب الدوري، وأن الفيصلي منافس شرس يقاتل حتى النهاية، وهو صاحب صولات وجولات في البطولات المحلية والخارجية، وممثل رائع للكرة الأردنية في المحافل الخارجية.. ملكاوي طالب في مقالته أن يكون النقاد واقعيين في التقييم واعطاء كل ذي حق حقه، لافتا إلى أن الفيصلي أيضا يتعرض لضغط، رافضا كلام البعض أن الفيصلي يلعب باريحية أكبر.

• فريق الحسين إربد لكرة القدم، يتجه لإقامة معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا للقاء الأهلي على ستاد عمان يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين.

• مدرب محلي كشف عن مؤامرات تعرض لها من قبل زملاء له في المهنة، لافشاله خلال عمله السابق مع أحد الأندية.. المدرب رفض التصريح إعلاميا عن طبيعة هذه المؤامرات، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى أن المدربين يجب أن يكونوا يدا واحدة.

• لاعبو فريق السلط لكرة القدم، حصلوا على وعد بالحصول على 60 % من الراتب.. اللاعبون ووفق الوعود، يفترض أن يكونوا قد حصلوا على المبلغ مساء أمس.. فريق السلط يحقق نتائج مقبولة خلال مرحلة الإياب من الدوري، ما يجعله قريبا من منطقة الأمان وبالتالي تجنب الهبوط.

• لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن توج عدد كبير منهم لتقديم شكاوى ضد ناديهم الحالي، فور انتهاء الدوري، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا.. اللاعبون لديهم قناعة تامة، أنهم لن يحصلوا على المستحقات المالية إلا من خلال الشكوى.





لاعبة فريق عجلون ليان المومني - (ارشيفية)