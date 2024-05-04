أبو طه مرشح للاحتراف.. مساعدو عموتة في عمان

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عقد أبو طه ينتهي قريبا.. وترشيحات باحتراف خارجي

تفيد المعلومات أن عقد لاعب فريق الوحدات لكرة القدم مهند أبو طه، ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي، أي بعد أسابيع قليلة، ما جعل البعض يرشحه للاحتراف الخارجي.

التكهنات باحتراف اللاعب أبو طه، جاءت على خلفية أنه وقع لنفس الشركة التي وقع لها لاعب فريق الفيصلي رزق بني هاني، الذي وقع للاحتراف في الدوري الماليزي، ما يرجح فوز أبو طه بفرصة احتراف عقب انتهاء عقده مع الوحدات، إلا في حال قدم له الوحدات عرضا ماليا مغريا.

مساعدو عموتة يصلون عمان بانتظار المدير الفني

وصل الجهاز الفني المساعد للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى عمان، تمهيدا لبدء مرحلة تحضيرات المنتخب الوطني، استعدادا لمباراتي طاجيكستان والسعودية اللتين تقامان الشهر المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026.

المساعدون في الجهاز الفني، تابعوا مباراة الحسين إربد والأهلي التي جرت في عمان أول من أمس، ضمن منافسات الدوري، بانتظار متابعة المباريات التالية في الدوري والكأس.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ينتظر المدير الفني الحسين عموتة، الذي يصل لاحقا إلى عمان، تمهيدا لقيادة المنتخب في المباراتين المقبلتين، قبل حسم موضوع استمراره أو رحيله عن المنتخب.

"النشامى" يبحث عن ودية.. وأبرز ما دار في اجتماع الاتحاد

ما يزال المنتخب الوطني لكرة القدم، يبحث عن مباراة ودية، قبيل ملاقاة منتخبي طاجيكستان والسعودية الشهر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وكلف اتحاد كرة القدم، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي، إدارة المنتخب بمخاطبة منتخبات أملا في ايجاد مباراة ودية، كما تم تكليف إداري المنتخب بترتيب معسكر داخلي، والبدء بترتيبات تجمع "النشامى"، استعدادا للمباراتين المقبلتين والمهمتين.

ومن قرارات اجتماع اتحاد الكرة، إعادة تجديد عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، حيث ينتهي العقد رسميا يوم 10 الشهر الحالي.

كما تقرر الاطلاع على عروض شركات تركيب تقنية الفيديو "الفار" في الملاعب المحلية، املا في استخدامها الموسم المقبل، حيث تم تفويض الأمين العام بذلك. وتقرر أيضا استكمال دوري المحترفين لكرة القدم، من دون فترة توقف، كما تم الموافقة على الاعتذار المقدم من أندية المحترفين بشأن المشاركة في كأس الأردن للفئات العمرية.

كما اطلع مجلس إدارة الاتحاد على أوراق الصرف المالي للأندية، كما تقرر أيضا الموافقة على عقد دورة التدريب للمستوى الأول اعتبارا من 25 الحالي.

غياب اللاعبة الأردنية عن قائمة "الموسم" في الدوري السعودي

خلت قائمة لاعبات الموسم في الدوري النسوي السعودي، من تواجد أي لاعبة أردنية في القائمة، رغم احتراف عدد كبير من اللاعبات الأردنيات في منافسات الدوري السعودي. ولم تتواجد أي لاعبة أردنية في القائمة، رغم تألق أكثر من "نشمية" في مباريات الدوري السعودي للسيدات الذي اختتم أخيرا، وظفر فيه فريق النصر الذي يضم المحترفة الأردنية ميساء جبارة.

مباراة العقبة.. صفر ريع و3 آلاف خسارة النادي

كشفت إدارة نادي شباب العقبة، أن رفض اتحاد كرة القدم طلب النادي بإقامة مباراته أمام شباب الأردن على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، واصراره على اقامتها على ملعب تطوير العقبة، تسبب في خسارة مادية وصلت تقريبا إلى 3 آلاف دينار.

وكان الفريقان التقيا أول من أمس، في لقاء ضمن دوري المحترفين انتهى بفوز العقبة 1-0، حيث اقيمت المباراة في العقبة، بعد أن رفض الاتحاد نقلها إلى الزرقاء، رغم محاولات نادي العقبة الذي كان يفضل اقامتها في الزرقاء.

العقبة أكد أن النادي خسر حوالي 3 آلاف دينار، وهي بدل إقامة اللاعبين في الفندق لليلتين، إلى جانب التكاليف الأخرى، خاصة وأن لاعبي العقبة جلهم يقطنون في عمان والزرقاء.

نادي شباب العقبة، أشار إلى أن ريع المباراة بلغ صفر دينار تقريبا، وبالتالي تعميق خسارة صندوق النادي الذي يئن أصلا تحت وطأة التفاصيل المالية.

رئيس النادي رجب درويش، أكد أن ريع المباراة بلغ صفر دينار، وهو أمر محزن ويفاقم من الأزمة المالية في النادي.

عرفات الحاج بين تقريرين طبيين متناقضين

تشير المعلومات إلى أن لاعب المنتخب الأولمبي وفريق الوحدات لكرة القدم عرفات الحاج، يبحث عن تشخيص نهائي للإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته في مباراة المنتخب الأولمبي تحت سن 23، أمام منتخب أندونيسيا، في كأس آسيا التي أقيمت في قطر.

عرفات الحاج المعروف بقدراته الفنية العالية، خضع لفحص طبي أولي، كشف عن حاجته لاجراء عملية في الكاحل، قبل أن يخضع لفحص طبي ثان، كشف عن إمكانية تجنب اجراء الجراحة، والاكتفاء بالتدريبات وبشكل تدريجي، تمهيدا للعودة إلى الملاعب.

الحاج يبحث حاليا عن التشخيص الأنسب لإصابته، حيث يعتزم مزاولة العلاج الطبيعي والتدريبات التدريجية، أملا في تجنب العملية، تمهيدا للعودة بشكل أسرع إلى الملاعب.

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كواليس النجوم

• المدرب الأردني الذي يعمل في أكاديمية سباير في العاصمة القطرية الدوحة ناصر حسان، يتلقى بين الفينة والأخرى، عبارات العزاء والمواساة، بسبب استشهاد اقرباء له في غزة، بسبب العدوان الصهيوني الغاشم..حسان تلقى أمس خبر استشهاد طفلة صغيرة من اقربائه.

* جمهور الحسين إربد لعب دورا مهما في فوز فريقه على الأهلي أول من أمس، الجمهور حفز اللاعبين خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تراجعا لاداء الفريق..اللون الأصفر زين مدرجات ستاد عمان في مباراة الأهلي، بانتظار تزايد العدد في المباريات المقبلة وفق ما يتمناه اللاعبون.

• الشارع الرياضي المحلي بدا متفائلا، بإمكانية تطبيق تقنية الفيديو "الفار" في الموسم المقبل في الملاعب المحلية..الجمهور يتمنى أن يسارع الاتحاد لتجسيد هذا التفاؤل على أرض الواقع.

• دوري المحترفين لكرة القدم للموسم المقبل، ينطلق يوم 22 آب (أغسطس) 2025 وفق توصيات لجنة المسابقات، بانتظار قرار الاتحاد.

• نادي كفرسوم، جدد الثقة بالجهاز الفني لفريق كرة القدم الذي يضم هاجم عبيدات مديرا فنيا وسليمان عبيدات مدربا عاما وأحمد عبيدات مدربا لحراس المرمى.. مدينة كفرسوم تعد ايضا منبعا للمواهب في كرة القدم.



