نقاش بشأن الوقت الضائع في "الكلاسيكو".. 4 نجوم في المنتخب على مائدة وكيل لاعبين قطري

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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نقاش بشأن قرار الحكم الرابع في مباراة الفيصلي والوحدات

شهدت ورشة العمل التي ضمت حكام دوري المحترفين، ومقيمي الحكام، والتي عقدت أول من أمس في مقر اتحاد الكرة، سؤالا للحكم الرابع في مباراة الفيصلي والوحدات الأخيرة، حول كيفية احتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول، من دون الرجوع إلى حكم الساحة.



ودار نقاش خلال جلسة التقييم حول هذه الحالة، حيث أشار النقاش إلى أن الحكم الرابع لم يرجع إلى حكم الساحة عند تحديد دقائق الوقت بدل الضائع، وهذا يعتبر مخالفة، حيث يفترض أن يأتي تقدير الوقت بدل الضائع من حكم الساحة.



وتشير المعلومات إلى أن الحكم الخامس الذي تواجد في مباراة الكلاسيكو، بالغ في احتساب الوقت بدل الضائع، قبل أن يبلغ الحكم الرابع بالوقت الذي قدره، ليقوم الرابع برفع لوحة دقائق الوقت بدل الضائع من دون العودة لحكم الساحة. الورشة شهدت أيضا عدم رضا المسؤول في دائرة الحكام عن بعض ردود أفعال الحكم الرابع في المباريات، الذين طالبوا بأن يكونوا حكاما للساحة، الأمر الذي أزعج المسؤول الذي أعلن رفضه التام لمثل هذه الردود، مؤكدا ضرورة الالتزام سعيا لتطوير اللعبة ومستوى التحكيم.



وكيل لاعبين قطري يدعو 4 نجوم في المنتخب لحفل إفطار

دعا وكيل أعمال اللاعبين القطري عبدالعزيز الكواري، 4 من نجوم المنتخب الوطني المحترفين في الدوري القطري، لتناول الإفطار خلال حفل رمضاني ضم أيضا عددا من الأطفال.



وحضر حفل الإفطار اللاعبون يزن نعيمات المحترف في الأهلي القطري، وعلي علوان وإبراهيم سعادة المحترفان في فريق الخور القطري، ويزن العرب المحترف في فريق معيذر القطري.



وبات الرباعي الأردني المحترف في قطر، معروفا بشكل كبير في الشارع الرياضي القطري، بعد تألقهم مع المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال منافسات بطولة كأس آسيا التي جرت أخيرا في قطر، وحل فيها منتخب النشامى في المركز الثاني في إنجاز تاريخي غير مسبوق.



قائمة حكام الأولمبياد تخلو من الأردنيين

خلت قائمة حكام مباريات أولمبياد باريس لكرة القدم، من أي تواجد أردني، بعد أن اقتصرت على عدد من الحكام الآسيويين من الإمارات وكوريا الجنوبية وقطر.

وصدرت أخيرا قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات أولمبياد باريس 2024، وسط غياب للحكم الأردني الذي سبق وأن تواجد في المونديال.



طاقم حكام أردني لإدارة مباراة بالدوري البحريني

يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، مهمة إدارة مباراة الأهلي والمحرق، والتي تقام مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز.

وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم، تقدم بطلب إسناد مهام إدارة المباراة، إلى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني.



ويأتي اختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في دوري ناصر بن حمد الممتاز، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.



جماهير الفيصلي تنشط الحركتين السياحية والاقتصادية في العقبة

ساهمت جماهير النادي الفيصلي، في تنشيط نسبي للحركتين السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة، بعد توافد عدد جيد من الجمهور إلى ثغر الأردن الباسم، لمؤازرة فريق كرة القدم الذي يلتقي فريق شباب العقبة اليوم، في إطار منافسات دوري المحترفين.



وتوافد عدد من جماهير الفيصلي إلى العقبة في اليومين الأخيرين، معتبرين أن تواجد فريقهم في العقبة، يعد فرصة للذهاب خلفه لمؤازرته، ومن ثم استثمار هذه المباراة لتنظيم رحلة سياحية إلى العقبة.



وساهم هذا الجمهور في تنشيط الحركة السياحية، ما أدى إلى نشاط اقتصادي من خلال حجوزات الفنادق وعمليات التسوق وغيرها من التفاصيل.



وكان عدد كبير من المعنيين، أكدوا في أوقات سابقة، أن تنظيم مباريات دوري المحترفين في مدينة العقبة، يعد فرصة مثالية لتنشيط السياحة والاقتصاد.