إنذار آسيوي لاتحاد الكرة.. نعيمات ينجو من الهبوط.. مدربو"الأولمبي" يقدمون تقريرهم الفني ويرحلون 10 المقبل.

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

إنذار آسيوي لاتحاد الكرة

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنذارا إلى الاتحاد الأردني، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة المنتخب الوطني للسيدات أمام فريق أبو ظبي، في اللقاء الودي الذي أقيم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب.

ونشر الاتحاد الآسيوي على موقعه، الإنذار الذي تم توجيهه لاتحاد الكرة، محذرا من تكرار مثل هذه التفاصيل.

وكانت مباراة منتخب السيدات وفريق نادي أبو ظبي، تحولت إلى ساحة قتال، بعد اشتباك لاعبات الفريقين في مشهد غير رياضي، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الآسيوي لتوجيه إنذار وتحذير لاتحاد الكرة.

مدربو "الأولمبي" يقدمون التقرير الفني و يرحلون 10 المقبل

ينتظر أن يقوم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، بقيادة عبدالله ابو زمع، بتقديم التقرير الفني اليوم أو يوم غد إلى اتحاد الكرة، عن مشوار المنتخب في بطولة كاس آسيا التي أقيمت في قطر، والتي خرج فيها المنتخب من الدور الأول. وسيشتمل التقرير الفني على أسباب الخروج المبكر من البطولة، والظروف التي رافقت المنتخب وما شابه من أمور خلال رحلة الفريق.

الجهاز الفني للمنتخب، سيقدم التقرير الفني، قبل انتهاء عقده مع الاتحاد والذي ينتهي يوم 10 الشهر المقبل، أي بعد حوالي عشرة أيام. ولم يعلن اتحاد الكرة عن مصير الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، رغم أن البعض يرشح انتقال عدد منهم للمنتخبات الوطنية الأخرى.

لاعب "النشامى" يحصل على 850 ألف دولار في الموسم

كشف وكيل لاعبين، أن أحد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، جدد عقده مع ناديه لمدة موسمين، بحيث يحصل في كل موسم على 850 ألف دولار.

المصدر أشار إلى أن هذا اللاعب، كان مرشحا للاحتراف في دوري أخر، وبمبلغ أكبر، لكنه فضل التجديد لناديه الحالي، في ظل شعوره بالراحة والنجومية، وهو الشيء الذي لا يضمنه في الفريق الذي عرض التعاقد معه.

الصريح والجزيرة يأملان بـ"حلوان" آسيا

يأمل ناديا الصريح والجزيرة الصاعدين حديثا لدوري المحترفين، أن يبادر اتحاد كرة القدم، إلى منحهما مبلغا ماليا مقبولا، بمناسبة حصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا التي أقيمت أخيرا في قطر.

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رئيس نادي الصريح عمر العجلوني - (من المصدر)



وكشف رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، عن إرسال رسائل إلى نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، مفادها أن الناديين الصاعدين لدوري المحترفين الصريح والجزيرة، يستحقان "حلوان" الإنجاز الأردني في كأس آسيا، من خلال مكافأة مالية أسوة بالدعم الذي قدمه الاتحاد لأندية المحترفين والذي وصل إلى نصف مليون دينار.

العجلوني وفي حديثه لـ"الغد"، أكد أن ما حققه منتخب النشامى يعتبر إنجازا كبيرا، وبالتالي فإن الصاعدين حديثا لدوري المحترفين، يستحقان مبلغا مقبولا بهذه المناسبة، لافتا إلى أن هذا "الحلوان" ليس مفروضا على اتحاد الكرة، وإنما هو كرم منهم، وتقديرا لصعود الصريح والجزيرة اللذين يعانيان أيضا من ضائقة مالية كما هو حال الغالبية العظمى من الأندية.

تتويج جديد لميساء في السعودية

توجت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم ميساء جبارة، أول من أمس، بلقب الدوري النسوي السعودي الذي ظفر به فريق النصر الذي تحترف في صفوفه اللاعبة الأردنية. وحملت جبارة كاأس الدوري النسوي السعودي، للمرة الثانية على التوالي، حيث حققت مع النصر اأيضا الموسم الماضي لقب الدوري النسوي، في اإنجاز جديد للنجمة الأردنية التي خاضت الكثير من تجارب الاحتراف العربية والآسيوية والعالمية، ونجحت في تحطيم أرقام قياسية في الكثير من التفاصيل.

وجاء تتويج جبارة بلقب الدوري النسوي السعودي، رغم اقترابها من عمر الـ35، لتواصل تحقيق الإنجازات.

أليكس يلتقي مدرب الحراس سلطان

عقد المدير الفني لاتحاد كرة القدم أليكس جيتزي، لقاء مع مدرب حراس المرمى خالد سلطان، بترتيب من مسؤول إداري في اتحاد كرة القدم.

سلطان الذي سبق وأن تلقى وعودا كثيرة من موظف في اتحاد الكرة بتعيينه في المنتخبات الوطنية، سئم الانتظار بسبب عدم تحقق هذه الوعود، ما دفع الموظف لترتيب لقاء لسلطان مع أليكس، ليرمي بالكرة في مرمى المدير الفني للاتحاد الذي اجتمع مع خالد سلطان، من دون أن يكون هناك شيء يلوح في الأفق، وهو ما لم يعجب مدرب الحراس.

المحترف الفلسطيني البطاط يغيب عن الفيصلي لثلاثة أسابيع

يغيب المحترف الفلسطيني في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم مصعب البطاط، عن الفريق لأكثر من 3 أسابيع، بسبب تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الأمامية.

وأعلن الفيصلي رسميا احتجاب المحترف الفلسطيني عن تدريبات الفريق، والخضوع لبرنامج علاجي، أملا في العودة في أسرع وقت.

نعيمات ينجو من الهبوط وفريق عرب يهبط

نجا فريق الأهلي القطري الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني يزن نعيمات، من الهبوط للدرجة الثانية في قطر، بعد تحقيقه الفوز في أخر مباراة بدوري المحترفين.

واحتل فريق الأهلي المركز العاشر في الدوري، فيما هبط الفريقان اللذان احتلا المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

وهبط إلى الدرجة الثانية فريق معيذر الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، حيث احتل فريقه المركز الأخير في الدوري.

أما فريق الوكرة الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الأولمبي عمر صلاح، فقد احتل المركز الرابع في الدوري.

ورشة عمل حول إنشاء وصيانة الملاعب

عقد اتحاد كرة القدم وبالتعاون مع وزارة الشباب، ورشة عمل خاصة بإنشاء وصيانة واستدامة ملاعب العشب الطبيعي والصناعي.

وحاضر بورشة العمل ممثل شركة دومو جراس البلجيكية، بحضور مشاركين من الاتحاد ووزارة الشباب وأمانة عمان الكبرى، إلى جانب بعض المؤسسات الخاصة التي تهتم بإنشاء وصيانة الملاعب.

واشتملت الورشة على شرح كافة التفاصيل فيما يخص إنشاء وصيانة الملاعب واستدامتها، وخصائص التكنولوجيا بالعشب الهجين (طبيعي واصطناعي) الذي تم استحداثه واستخدامه ببعض الدول.

وتأتي ورشة العمل في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على اطلاع المعنيين على طرق صيانة الملاعب وديمومتها، وإدخال أحدث تكنولوجيا استخدام العشب الطبيعي والصناعي "الهجين" وإمكانية تطبيقها في بعض الملاعب مستقبلا، إلى جانب وتطوير الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

كواليس النجوم

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، بات قريبا من الرحيل عن الفريق بناء على طلب الإدارة... مصدر في النادي أكد البدء في عملية البحث عن مدرب جديد، فيما المدرب نفسه نفى إقالته من منصبه، ومؤكدا استمراره مع الفريق... اللاعبون لم يتدربوا يوم أمس، بسبب عدم وجود جهاز فني، فيما كانت حجة المدرب أنه أعطى راحة إضافية للاعبين.. الساعات المقبلة ستكشف حقيقة الموضوع.

• أندية بدأت تتطالب بحصتها من مستحقات الراعي السابق المناصير.. هذه الأندية أكدت أنها لم تستلم حصتها من الراعي السابق، متمنين على اتحاد الكرة سرعة توفير هذه المبالغ.

• أحد مكاتب وكلاء اللاعبين، يحاول جاهدا تسويق حارس مرمى المنتخب الأولمبي لكرة القدم انطون عوض، للعب في السعودية الموسم الكروي المقبل.

• العديد من الأسئلة وصلت إلى "الغد" حول أسباب عدم إشراك الفيصلي للحارس السوري أحمد مدنية في مباراة الفريق أمام الأهلي السبت الماضي، رغم غياب الحارس الأساسي نور بني عطية بسبب الإصابة.. الجمهور تساءل فيما إذا كان مدنية هو الحارس الثالث في الفريق؟ .. الجمهور أكد في النهاية أن المهم في الموضوع هو تحقيق الفوز، وأن مسالة الحارس يتم البحث فيها لاحقا.

• نقاش جرى بين رياضيين خلال حضورهم لمباراة بدوري المحترفين الأسبوع الماضي، حول ضرورة الاستعانة بحكام من الخارج من عدمها، في بعض المباريات المهمة بدوري المحترفين.. البعض أيد الذهاب للاستعانة بحكام أجانب في مباريات محددة ومفضلية، فيما ذهب البعض الأخر إلى الاعتماد على الحكم المحلي، في ظل عدم وجود مباريات مهمة وحساسة باستثناء مباراة الحسين إربد والفيصلي.

• هناك محاولات للتوسط وتقريب وجهات النظر بين اللاعبين الأردنيين الذين احترفوا أخيرا في شباب بلاطة الفلسطيني وبين النادي، أملا في إنهاء الخلافات والشكاوى من دون الحاجة لتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".. عدد من اللاعبين الأردنيين قدموا شكاوى في الـ"فيفا"، ضد شباب بلاطة للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.. النادي الفلسطيني طلب من مدرب أردني التدخل في الموضوع لإسقاط الشكاوى، والعمل على حل الموضوع وديا.

• مدرب حراس المرمى رامي البشيتي، طالب اتحاد الكرة التحقق من معلومة تفيد أن مدرب حراس مرمى يحمل شهادة "سي"، يعمل مدربا لحراس مرمى أحد أندية المحترفات، رغم أن المتطلبات تشترط حصول المدرب على دورة "بي".

• لاعب هداف في أحد أندية المحترفين، تلقى استمزاجا من وكيل لاعبين، للاحتراف في الخارج في الموسم المقبل.. اللاعب حريص كل الحرص على عدم وصول المعلومات للإدارة في الوقت الحالي، خوفا من التمسك به.