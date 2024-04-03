الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التضخم في تركيا يسجل ارتفاعا طفيفا

الليرة التركية
الليرة التركية

ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل طفيف في مارس الماضي ليصل إلى 68.5% على أساس سنوي مقارنة بـ67.1% في فبراير، حسب بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء.

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وأشارت إلى صعود أسعار المستهلك بنسبة 3.16% في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الذي قبله الماضي.


وقدر خبراء اقتصاد في مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم بلغ 124.63% خلال 12 شهرا المنتهية في مارس الماضي، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5.68% خلال شهر.


وصعدت الأسعار بشكل ملحوظ في قطاعات: التعليم (+140.1%) والصحة (+80.25%) والنقل (+79.9%) والمنتجات الغذائية (+70.4%).


وكان البنك المركزي التركي، في مارس الماضي، قرر رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا في خطوة تهدف لمحاربة التضخم.

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